As usinas termelétricas da GNA no Açu têm capacidade instalada para 3 gigawatts de energia - Divulgação GNA

As usinas termelétricas da GNA no Açu têm capacidade instalada para 3 gigawatts de energiaDivulgação GNA

Publicado 12/11/2026 07:51

O desenvolvimento econômico de uma região não acontece por acaso. Exige planejamento, investimentos, visão de futuro e, principalmente, a capacidade de enxergar oportunidades que vão muito além das fronteiras geográficas. É nesse contexto que se destaca o Complexo Portuário do Açu, em São João da Barra, e o conjunto de empresas que vêm consolidando ali um dos mais importantes polos de desenvolvimento do país.

Há alguns anos, a Gás Natural Açu (GNA), em parceria com outras empresas instaladas no complexo portuário, lançou uma visão estratégica que ultrapassa os limites do Norte Fluminense. A proposta é posicionar a região como protagonista de uma nova dinâmica econômica, capaz de contribuir para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e para a segurança energética e a competitividade do Brasil.

Uma demonstração concreta dessa visão acaba de ganhar mais um capítulo. O Ministério de Minas e Energia autorizou as termelétricas UTE GNA I e UTE GNA II a exportarem energia elétrica para Argentina e Uruguai. A medida, publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira (11), abre novas possibilidades de integração energética e reforça a importância estratégica dos empreendimentos instalados no Açu.

Juntas, as duas usinas formam o maior complexo de geração de energia a gás natural da América Latina, com capacidade instalada de 3 gigawatts (GW), equivalente a aproximadamente 10% da geração a gás da matriz elétrica brasileira. A GNA I, com 1,3 GW, opera desde setembro de 2021, enquanto a GNA II, com capacidade de 1,7 GW, iniciou suas atividades em maio de 2025.

Mais do que números expressivos, esses empreendimentos representam infraestrutura, tecnologia, empregos, movimentação econômica e capacidade de atrair novos investimentos. A possibilidade de exportar energia para países vizinhos amplia esse horizonte, transformando a estrutura instalada no Norte Fluminense em um ativo relevante também para o mercado internacional.

É importante compreender que o Porto do Açu não deve ser visto apenas como um empreendimento portuário ou um conjunto de grandes empresas. Trata-se de uma plataforma de desenvolvimento com potencial para integrar diferentes cadeias produtivas, estimular a inovação, fortalecer a indústria, ampliar a infraestrutura logística e criar oportunidades para fornecedores e trabalhadores da região.

O desafio, agora, é fazer com que essa pujança ultrapasse os limites dos empreendimentos e se transforme em desenvolvimento regional efetivo. Isso significa ampliar a participação das empresas locais, qualificar a mão de obra, fortalecer a relação com universidades e instituições de pesquisa e estimular políticas públicas capazes de aproveitar as oportunidades que surgem.

A visão estratégica apresentada pela GNA e pelas empresas do Complexo do Açu aponta justamente nessa direção: pensar o Norte Fluminense não apenas como uma região com grandes empreendimentos, mas como um território capaz de liderar transformações econômicas, energéticas e tecnológicas.

Quando uma iniciativa instalada em São João da Barra passa a contribuir para o abastecimento energético de países vizinhos, fica evidente que o potencial regional não conhece fronteiras. O desafio é transformar essa vocação em prosperidade compartilhada, fazendo do Norte Fluminense um dos protagonistas do desenvolvimento do Rio de Janeiro e do Brasil.