O fortalecimento das guardas municipais é fundamental pela proximidade da corporação com as ruas da cidade - Rui Porto Filho

O fortalecimento das guardas municipais é fundamental pela proximidade da corporação com as ruas da cidadeRui Porto Filho

Publicado 13/11/2026 07:58

O poeta português Fernando Pessoa escreveu: “O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia / Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia / Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia”.

A beleza de um rio também está na relação que ele estabelece com a cidade por onde passa. É ali, entre suas margens, que a vida acontece, que histórias se cruzam e que a identidade de uma comunidade se constrói. Com as cidades, não é diferente. É nas ruas, nos bairros, nas praças e nos espaços públicos que a dinâmica urbana ganha vida. E é justamente nesse território que a segurança pública precisa estar presente.

Quando um cidadão precisa de ajuda ou quando uma situação de risco ameaça a tranquilidade de um bairro, muitas vezes os guardas municipais são os primeiros agentes de segurança a chegar. Estão próximos da população, conhecem a realidade dos bairros e acompanham de perto os problemas que afetam o cotidiano das comunidades. Essa presença faz diferença e precisa ser reconhecida.

A recente aprovação da PEC da Segurança Pública pelo Congresso Nacional representa um passo importante nesse sentido. A proposta, apresentada pelo Governo Federal, amplia a integração entre União, estados e municípios e consolida um modelo de atuação conjunta no enfrentamento à criminalidade. Nesse novo cenário, o fortalecimento das guardas municipais e do policiamento de proximidade ganha ainda mais relevância.

Não se trata de substituir as atribuições das polícias estaduais ou federais, mas de compreender que a segurança pública exige cooperação, planejamento e presença em diferentes frentes. As guardas municipais têm papel estratégico na prevenção da violência, na proteção dos espaços públicos, no patrulhamento urbano e na construção de uma relação de confiança com os moradores.

Entretanto, reconhecer essa importância no texto constitucional não basta. É preciso garantir condições efetivas para que as corporações cumpram suas atribuições. E um dos obstáculos está justamente na invisibilidade orçamentária e na falta de informações sobre a estrutura dessas instituições. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 465 corporações, reunindo 12.712 agentes e atendendo mais de 14,6 milhões de pessoas, não declararam despesas na função de segurança pública em 2023. Em muitos municípios, os custos das guardas aparecem contabilizados em áreas como administração e urbanismo. O resultado é uma distorção que dificulta conhecer a realidade das corporações e planejar investimentos.

Essa deficiência pode produzir uma consequência ainda mais preocupante: deixar municípios de menor arrecadação, especialmente aqueles dependentes de transferências como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em desvantagem na disputa pelos recursos federais.

A regulamentação dos repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública precisa considerar critérios transparentes, formação profissional, capacidade operacional e realidade financeira de cada município. Também é fundamental apoiar as prefeituras na organização de seus registros contábeis, evitando que a falta de estrutura administrativa se transforme em mais um fator de desigualdade.

Fortalecer as guardas municipais significa reconhecer que a prevenção e a presença cotidiana do poder público são componentes indispensáveis de uma política de segurança eficiente. Assim como o rio da aldeia tem um significado especial para quem vive às suas margens, a segurança de uma cidade começa na realidade de seus próprios bairros. É ali que o cidadão precisa se sentir protegido. E uma política nacional de segurança pública só estará completa quando conseguir chegar às ruas de cada município brasileiro.