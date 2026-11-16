Nova lei fluminense estabelece diretrizes para pessoas que fazem uso compulsivo de jogos de azar - Bruno Peres/Agência Brasil

Nova lei fluminense estabelece diretrizes para pessoas que fazem uso compulsivo de jogos de azarBruno Peres/Agência Brasil

Publicado 16/11/2026 08:11

Há uma linha tênue entre a diversão e o sofrimento. O que começa como uma brincadeira, uma aposta despretensiosa ou algumas horas diante de um jogo eletrônico pode, para determinadas pessoas, transformar-se em uma armadilha difícil de escapar. E o pior: muitas vezes, quem está preso nessa situação ainda precisa enfrentar o preconceito de quem acredita que tudo não passa de falta de vergonha na cara ou ausência de controle.

Mas não é bem assim. A compulsão por jogos eletrônicos ou de azar é um transtorno que exige atenção, acolhimento e tratamento. Não adianta apontar o dedo para quem já está enfrentando dificuldades para recuperar o controle da própria vida.

O tema ganhou até espaço na televisão, na novela “Quem Ama Cuida”. O personagem Ulisses, interpretado por Alexandre Borges, vê sua fortuna desaparecer em meio às apostas. Embora a ficção tenha seus exageros e licenças dramáticas, a história ajuda a colocar em evidência um problema real, que pode destruir patrimônios, comprometer relações familiares e provocar graves consequências emocionais.

Felizmente, começa a ganhar força a compreensão de que essas pessoas precisam de ajuda, e não de condenação. Nesse sentido, merece reconhecimento a Lei 11.360/26, de autoria do deputado Fred Pacheco (PL), aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), sancionada pelo Executivo e publicada no Diário Oficial de 5 de novembro. A proposta tem coautoria dos deputados Carlos Macedo (REP), Tia Ju (REP) e Yuri Moura (Psol).

A nova legislação estabelece diretrizes específicas para o atendimento em saúde mental de pessoas com transtornos relacionados ao uso compulsivo de jogos eletrônicos e de azar. Entre as medidas previstas estão o acompanhamento multiprofissional, com participação de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, além de ações de prevenção, orientação e suporte terapêutico aos pacientes e seus familiares.

Outro aspecto importante é o incentivo à cooperação com universidades, centros de pesquisa e hospitais, tanto para capacitar profissionais quanto para ampliar o conhecimento científico sobre esses transtornos. A iniciativa também poderá subsidiar a criação de protocolos de atendimento, materiais educativos, parcerias institucionais e mecanismos de monitoramento dos casos.

É uma mudança de perspectiva que merece ser celebrada. Porque ninguém escolhe adoecer, assim como ninguém deveria precisar perder tudo para que seu sofrimento seja reconhecido. O desafio agora é transformar as diretrizes em atendimento efetivo, com profissionais preparados, serviços acessíveis e informação chegando a quem precisa. Porque, quando o jogo deixa de ser diversão e passa a controlar a vida de alguém, a resposta da sociedade não pode ser o julgamento. Precisa ser a solidariedade, a responsabilidade e, acima de tudo, o cuidado.