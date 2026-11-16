Nova lei fluminense estabelece diretrizes para pessoas que fazem uso compulsivo de jogos de azarBruno Peres/Agência Brasil
Jogos e apostas: o desafio de combater uma dependência silenciosa
Nova lei fluminense estabelece diretrizes de atendimento em saúde mental e reforça a importância do acolhimento e do tratamento, em vez do preconceito.
Jogos e apostas: o desafio de combater uma dependência silenciosa
Nova lei fluminense estabelece diretrizes de atendimento em saúde mental e reforça a importância do acolhimento e do tratamento, em vez do preconceito.
A segurança pública começa com as guardas municipais
A PEC da Segurança Pública reconhece o papel das guardas municipais e abre caminho para ampliar investimentos, integração e prevenção da violência nas cidades.
A força do Açu na integração energética da América Latina
A autorização para GNA I e GNA II exportarem energia à Argentina e ao Uruguai reforça o protagonismo do complexo portuário na segurança energética do continente.
O potencial da aquicultura que o Rio ainda não aproveita
A aquicultura reúne condições para impulsionar a produção de alimentos, gerar empregos e abrir novas oportunidades de desenvolvimento no estado do Rio.
A força de quem empreende sozinho
O crescimento dos pequenos negócios revela uma nova dinâmica da economia brasileiro, destacando a importância do apoio a quem empreende.
Os derivados de petróleo que podem transformar o estado do Rio
Investimentos superiores a R$ 25 bilhões em petroquímica e fertilizantes podem impulsionar a indústria, gerar empregos e diversificar a economia fluminense.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.