O número de motociclistas está em expansão, o que exige segurança e proteção profissional - Rovena Rosa/Agência Brasil

O número de motociclistas está em expansão, o que exige segurança e proteção profissionalRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 18/11/2026 07:45

Há um movimento crescente nas ruas brasileiras que já não passa despercebido. Entre carros, ônibus e caminhões, as motocicletas conquistam cada vez mais espaço. Estão no caminho de quem vai trabalhar, na rotina de quem precisa vencer o trânsito das grandes cidades e, principalmente, nas mãos de milhares de trabalhadores que encontraram nas entregas por aplicativo uma alternativa de renda.

Os números confirmam essa transformação. O mercado brasileiro projeta a venda de 2,35 milhões de motocicletas em 2026, o maior volume da história. A expansão do delivery, o encarecimento dos automóveis e a dificuldade de acesso ao transporte individual ajudam a explicar esse crescimento. A motocicleta deixou de ser apenas uma opção de mobilidade para se tornar, para muita gente, instrumento de trabalho e sobrevivência.

Mas, se as duas rodas ganharam velocidade, as políticas públicas ainda parecem estar tentando acompanhar o movimento. Basta observar o cotidiano dos entregadores. São homens e mulheres que passam horas nas ruas, enfrentando sol, chuva, buracos, trânsito pesado e prazos cada vez mais apertados. Muitos trabalham sem vínculo formal, sem garantia de renda mínima, férias, licença remunerada ou proteção adequada em caso de acidente. A flexibilidade anunciada pelas plataformas, na prática, frequentemente esconde uma rotina de insegurança e vulnerabilidade.

É preciso compreender que a expansão desse mercado não pode acontecer às custas da segurança e da dignidade de quem trabalha. O poder público precisa agir em duas frentes complementares: proteger os motociclistas no trânsito e assegurar condições profissionais mais justas aos entregadores.

Na primeira, são indispensáveis investimentos em pavimentação, iluminação, sinalização e manutenção das vias, além da criação de faixas exclusivas ou corredores seguros para motocicletas onde houver viabilidade técnica. Campanhas permanentes de educação no trânsito, fiscalização, formação de condutores e incentivo ao uso de equipamentos de proteção também precisam fazer parte dessa agenda. Capacetes adequados, roupas de proteção e manutenção preventiva não podem ser tratados como despesas secundárias.

Na segunda frente, é necessário avançar na regulamentação do trabalho por aplicativos, garantindo transparência na remuneração, critérios justos para distribuição das entregas, seguro contra acidentes, assistência em situações de afastamento e mecanismos de contribuição previdenciária. Linhas de crédito para aquisição e manutenção de motocicletas, com juros acessíveis, também podem ajudar, desde que acompanhadas de condições dignas de trabalho.

A motocicleta continuará ganhando espaço na economia brasileira. O desafio é fazer com que esse crescimento não seja medido apenas pelo número de unidades vendidas, de entregas realizadas ou de aplicativos em operação. Afinal, por trás de cada capacete existe uma pessoa, uma família e uma história. O desenvolvimento que queremos não pode transformar a pressa em regra, o risco em rotina e a precariedade em profissão. Duas rodas podem representar liberdade, mobilidade e oportunidade. Mas precisam, acima de tudo, representar segurança, respeito e dignidade.