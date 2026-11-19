A CBS a 11,3% é vista como uma conta pesada demais para as empresas brasileiras - Tânia Rêgo/Agência Brasil

A CBS a 11,3% é vista como uma conta pesada demais para as empresas brasileirasTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 19/11/2026 08:06

Uma velha expressão popular diz que é fácil oferecer esmola com o chapéu dos outros. No Brasil, parece que essa máxima encontrou um endereço bastante conhecido: a política tributária. Quando o assunto é arrecadar, o governo federal costuma demonstrar uma disposição muito maior do que quando se trata de aliviar o peso dos impostos sobre quem produz, investe, emprega e movimenta a economia.

O Brasil já convive com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ainda assim, o setor produtivo não encontra motivos para comemorar. Pelo contrário. A partir de 2027, a entrada em vigor da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá PIS e Cofins, poderá representar mais uma conta pesada para uma parcela significativa das empresas brasileiras. Enquanto a expectativa inicial apontava para uma alíquota de referência próxima de 9%, o Tribunal de Contas da União (TCU) calculou que ela poderá chegar a 11,3%.

Não estamos falando de trocados. A empresa de tecnologia tributária Roit estima que a arrecadação federal com a CBS poderá alcançar R$ 784 bilhões em 2027 - R$ 147,2 bilhões acima do previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) do Governo Federal. É dinheiro suficiente para despertar o entusiasmo de qualquer administrador público. Para quem terá de pagar a conta, entretanto, a conversa é bem diferente.

Um alerta da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) merece atenção. Empresas que atualmente recolhem 3,65% de PIS/Cofins pelo regime cumulativo poderão enfrentar uma alíquota nominal de CBS muito superior. É verdade que o novo modelo permitirá o aproveitamento de créditos tributários, de modo que o impacto efetivo dependerá das características de cada atividade. Mas existe um problema especialmente preocupante para os negócios intensivos em mão de obra — salários e encargos da folha de pagamento não geram créditos tributários.

A situação pode ficar ainda mais delicada quando se considera o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá gradualmente o ICMS e o ISS. Com uma estimativa de alíquota de referência de 18,7%, a tributação conjunta de CBS e IBS poderá se aproximar de 30%. Essa perspectiva acende o sinal amarelo para o comércio, os serviços e o turismo, setores fundamentais na geração de empregos e na circulação de renda.

É preciso compreender que empresas não são cofres sem fundo. Quando os custos aumentam, alguém acaba pagando a conta. Em determinadas situações, o empresário absorve parte do impacto, reduz investimentos, adia contratações ou revê seus planos de expansão. Em outras, repassa os custos aos preços, fazendo com que o consumidor também sinta o peso da mudança. No fim das contas, a economia inteira pode perder.

Não se trata de defender privilégios ou de negar a necessidade de financiar os serviços públicos. Impostos são necessários para sustentar o Estado, garantir direitos e viabilizar políticas públicas. A questão é saber até que ponto é razoável exigir mais de quem já enfrenta juros elevados, crédito caro, burocracia, insegurança jurídica e dificuldades para competir em um mercado cada vez mais disputado.

O Brasil precisa de um sistema tributário mais simples, justo e eficiente, mas também de um Estado que compreenda que a arrecadação tem limites. Porque não existe desenvolvimento econômico sustentável quando produzir se torna cada vez mais caro e empreender parece uma corrida de obstáculos. É fácil oferecer benefícios, anunciar investimentos e prometer serviços públicos com o dinheiro dos outros. Difícil é reconhecer que, antes de distribuir a riqueza, é preciso permitir que ela seja produzida. E, para isso, o setor produtivo precisa de estímulos, não de mais uma conta para pagar.