Memorial a Zumbi: luta por igualdade racial continua 331 anos após morte do líder dos Palmares - Fernando Frazão/Agência Brasil

Memorial a Zumbi: luta por igualdade racial continua 331 anos após morte do líder dos PalmaresFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 19/11/2026 17:15

Nesta sexta-feira (20), celebramos o Dia da Consciência Negra, uma data dedicada à valorização da história, da cultura e da contribuição da população negra para a formação do Brasil. Também representa um momento de reflexão e mobilização contra o racismo, a discriminação e as desigualdades raciais que ainda persistem na sociedade brasileira.

O 20 de novembro foi escolhido em homenagem a Zumbi dos Palmares, morto nesse dia em 1695. Zumbi foi um dos principais símbolos da resistência à escravidão e da luta pela liberdade do povo negro. Mais de três séculos depois, no entanto, o Brasil ainda convive com uma realidade incômoda: a cor da pele influencia oportunidades, salários, educação e até as chances de sobreviver.

No mercado de trabalho, dados do IBGE referentes a 2024 revelam que os trabalhadores brancos recebiam, em média, 65,9% a mais do que pretos e pardos. Entre as mulheres negras, a desigualdade é ainda mais evidente: segundo o Observatório Brasileiro das Desigualdades, elas receberam, em 2024, um rendimento médio mensal de R$ 2.008, contra R$ 4.636 dos homens não negros.

Na educação, o Censo 2022 mostrou que 25,8% dos brasileiros brancos com 25 anos ou mais tinham ensino superior completo. Entre pretos, eram apenas 11,7%; entre pardos, 12,3%. O analfabetismo também atinge proporcionalmente mais a população negra. Na pobreza, o retrato não é diferente. Em 2024, pretos e pardos representavam 56,8% da população brasileira, mas correspondiam a 71,3% das pessoas pobres, segundo o IBGE.

E existe uma estatística ainda mais dolorosa: a violência. O Atlas da Violência 2026, do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, contabilizou 32.820 homicídios de pessoas negras em 2024. A taxa de homicídios desse grupo foi 170,3% superior à registrada entre não negros. São números que revelam uma realidade na qual a cor da pele também pesa sobre o direito à vida.

É verdade que o Brasil avançou. As políticas de cotas ampliaram o acesso de negros às universidades, a legislação passou a reconhecer diferentes manifestações do racismo e a sociedade está mais atenta à necessidade de combater preconceitos históricos. Mas avanços não podem servir de justificativa para ignorar o tamanho do caminho que ainda precisamos percorrer.

A igualdade racial não se constrói apenas com discursos em novembro, campanhas publicitárias ou homenagens a personalidades negras. Exige educação de qualidade, oportunidades profissionais, salários justos, segurança, moradia digna e respeito. Exige, sobretudo, enfrentar o racismo cotidiano, presente nas entrevistas de emprego, nas abordagens policiais e nas portas que ainda se fecham em razão da cor da pele.

Zumbi não lutou para que seus descendentes fossem apenas formalmente livres. Sua história representa a luta pela dignidade, pela autonomia e pelo direito de viver sem submissão. Passados 138 anos da Abolição e 331 anos da morte do líder de Palmares, o Brasil precisa compreender que a liberdade conquistada em 1888 não quitou a dívida social com a população negra. E um país que desperdiça talentos, limita oportunidades e obriga parte de sua população a começar a corrida vários passos atrás não está apenas sendo injusto. Está comprometendo o próprio futuro.

Zumbi merece mais do que homenagens anuais. Merece que sua luta continue fazendo sentido na vida de cada brasileiro.