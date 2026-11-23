Responsável por 35% da produção nacional, Nova Friburgo recebeu a IG de sua moda íntima - Agência Sebrae de Notícias

Responsável por 35% da produção nacional, Nova Friburgo recebeu a IG de sua moda íntimaAgência Sebrae de Notícias

Publicado 23/11/2026 08:05

Alguns produtos crescem tanto em importância que se tornam indissociáveis dos territórios onde são produzidos. O estado do Rio de Janeiro tem alguns nesta lista, como a cachaça de Paraty, as laranjas de Tanguá e alguns tipos de pedra do Noroeste Fluminense. Por suas características únicas e profundamente ligadas à sua origem, eles receberam do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o registro de Indicação Geográfica (IG). No dia 27 de outubro, a lista aumentou, com o reconhecimento da lingerie de Nova Friburgo.

O título é mais do que justo. A cidade mais fria do estado é responsável por 35% da produção nacional de moda íntima, movendo uma cadeia produtiva que envolve mais de 4 mil empresas e gera cerca de 28 mil empregos diretos. Esta tradição está ligada à trajetória industrial do município, que se consolidou como importante polo têxtil ao longo do século XX. Com o tempo, a mota íntima foi crescendo e sendo incorporada por pequenas empresas. Hoje o polo produtivo se estende aos municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macabu, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes. Nova Friburgo, diga-se de passagem, tornou-se o primeiro município do Brasil a ter a IG para esse tipo de produto.

A concessão da Indicação Geográfica significa um importante upgrade. O selo concedido pelo INPI agrega valor ao produto, aumentando seu reconhecimento e potencial de comercialização. Também amplia oportunidades de negócios e acesso a novos mercados, estimula o turismo, protege a reputação e a autenticidade dos produtos regionais e contribui para a valorização do território — só para citar algumas vantagens.

A boa novidade é que tem outros municípios em busca do reconhecimento de seus produtos típicos. São Francisco de Itabapoana saiu na frente, com um processo para concessão da IG à farinha de mandioca produzida no município, especialmente no distrito de Travessão de Barra. Em processo semelhante, São Francisco caminha para reconhecer a qualidade do abacaxi produzido no município, em Campos dos Goytacazes, em São João da Barra e em Quissamã. Será o selo “Abacaxi do Norte Fluminense”.

Ao município que se interessar, o processo envolve nove etapas. Começa pela organização dos produtores (geralmente em associação), seguido pela delimitação territorial, elaboração de um caderno de especificações técnicas e comprovação da reputação do território em relação às características do produto. A etapa final é a análise do INPI, que pode conceder a IG ou indeferir o registro.

O importante é compreender que a Indicação Geográfica não é apenas um selo, mas uma oportunidade concreta de transformar tradição em desenvolvimento econômico. Para isso, é fundamental que produtores, associações, entidades empresariais e governos trabalhem juntos, identificando potenciais, organizando as cadeias produtivas e buscando o reconhecimento do INPI. Quantos outros produtos fluminenses poderiam conquistar esse espaço e abrir novas oportunidades de negócios? O primeiro passo é acreditar no que cada território tem de melhor e transformar esse patrimônio em orgulho, renda e prosperidade para sua população. Pelo tanto que produz e pelas suas características únicas, o estado do Rio merece.