Alunos em sala de aula: é na qualidade da educação que o Brasil vai encontrar seu futuro - Wilson Dias/Agência Brasil

Alunos em sala de aula: é na qualidade da educação que o Brasil vai encontrar seu futuroWilson Dias/Agência Brasil

Publicado 24/11/2026 06:54

Um país não se torna desenvolvido apenas construindo estradas, inaugurando fábricas, atraindo investimentos ou comemorando o crescimento da economia. Existe uma obra muito mais decisiva para o futuro de qualquer nação: a educação de seu povo. E, nesse quesito, o Brasil ainda tem uma longa lição de casa pela frente.

Os resultados de 2025 do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), avaliação realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostram que continuamos enfrentando dificuldades para oferecer uma aprendizagem de qualidade aos nossos jovens.

O Pisa avalia as habilidades de alunos com 15 anos em 89 países. O Brasil apresenta um dado estarrecedor: apenas 28% dos estudantes alcançaram pelo menos o nível 2 de proficiência (a média mundial é de 65%). Ou seja, 7 em cada 10 estudantes não são capazes de interpretar e reconhecer, sem instruções diretas, como uma situação simples pode ser representada matematicamente. Nas outras matérias avaliadas, as médias do país também são baixas.

Por trás desses números existem milhões de crianças e adolescentes que frequentam escolas, mas nem sempre conseguem aprender aquilo que deveriam. E as razões são conhecidas: desigualdade social, escolas sem estrutura adequada, falta de professores em algumas disciplinas, profissionais desvalorizados, dificuldades na formação dos educadores e famílias que, muitas vezes, também enfrentam problemas para garantir o básico dentro de casa. A pandemia agravou a situação, mas seria injusto colocar toda a culpa nela. Nossas dificuldades são antigas e exigem muito mais do que medidas improvisadas ou programas que desaparecem a cada mudança de governo.

Instituições como Todos Pela Educação, Unicef e Banco Mundial apontam caminhos que passam pela alfabetização na idade certa, valorização dos professores, formação continuada, melhoria das escolas, combate à evasão e acompanhamento individual dos estudantes. Também é fundamental investir na primeira infância, garantindo creches e pré-escolas de qualidade. Afinal, ninguém aprende a construir uma casa começando pelo telhado. Outro desafio é fazer com que a tecnologia ajude de fato a melhorar o ensino. Os jovens mudaram e a escola precisa acompanhar essas transformações.

Não estamos falando de uma missão impossível. O Brasil tem universidades respeitadas, bons pesquisadores, educadores comprometidos e experiências bem-sucedidas que poderiam inspirar políticas públicas em todo o país. O que precisamos é de planejamento, recursos, continuidade e, principalmente, vontade de tratar a educação como prioridade nacional.

O desenvolvimento de um país se mede não apenas por grandes obras, mas também pela capacidade de uma criança compreender um texto, resolver um problema, desenvolver uma ideia e sonhar com um futuro melhor. E de que adianta querer ser uma potência econômica se ainda não conseguimos garantir que nossas crianças aprendam o necessário para construir esse futuro? A resposta começa nas salas de aula.