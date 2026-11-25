A IA abre um amplo mercado para empresas e trabalhadores no estado do Rio de Janeiro - Imagem gerada por IA

A IA abre um amplo mercado para empresas e trabalhadores no estado do Rio de JaneiroImagem gerada por IA

Publicado 25/11/2026 05:47

A inteligência artificial (IA) está abrindo uma nova fronteira de oportunidades para a economia mundial. Mais do que uma revolução tecnológica, ela representa a possibilidade de transformar processos produtivos, ampliar a competitividade das empresas e criar novos mercados. Nesse cenário, o estado do Rio de Janeiro reúne condições importantes para ocupar um espaço de destaque.

Um dos grandes trunfos fluminenses está na possibilidade de integrar três áreas estratégicas: energia, infraestrutura digital e conhecimento. A expansão da inteligência artificial depende de enormes estruturas de processamento e armazenamento de dados, os chamados data centers, que demandam investimentos bilionários, conectividade e fornecimento de energia confiável.

Nesse campo, um dos projetos mais ambiciosos é o Rio AI City, iniciativa da Elea Data Centers em parceria com a Prefeitura do Rio. Planejado para a região do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, o empreendimento pretende transformar a capital fluminense em um grande polo de infraestrutura digital, com capacidade projetada de até 1,5 gigawatt na primeira etapa e expansão para 3 gigawatts até 2032.

Fora da capital, o Norte Fluminense também começa a despontar nesse mercado. O Porto do Açu anunciou, em setembro de 2026, um acordo com a empresa Yamna para implantar um campus de data centers de hiperescala. A primeira fase prevê capacidade de 250 megawatts, com estrutura preparada para aplicações de IA. A disponibilidade de energia, a infraestrutura portuária e a possibilidade de conexão por cabos submarinos estão entre os diferenciais do complexo portuário.

Outro investimento importante está na Baixada Fluminense. A multinacional CloudHQ desenvolve um campus de data centers em São João de Meriti, com capacidade de 36 megawatts de processamento crítico, ampliando a infraestrutura digital do estado.

O Rio também avança na infraestrutura de computação científica. Em março deste ano, a parceria entre a AXIA Energia e o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) colocou em operação uma estrutura de computação em nuvem especializada em IA, equipada com processadores gráficos de alto desempenho da Nvidia.

Além disso, um projeto federal de aproximadamente R$ 1,3 bilhão prevê ampliar a infraestrutura de supercomputação no estado, em parceria com empresas chinesas.

Mas transformar esses investimentos em desenvolvimento exige superar obstáculos. O primeiro é garantir energia abundante, competitiva e cada vez mais limpa. Também será necessário ampliar a conectividade, formar profissionais especializados, fortalecer universidades e institutos de pesquisa e estimular empresas fluminenses a desenvolverem suas próprias soluções tecnológicas. Outro desafio é fazer com que a inteligência artificial não fique restrita aos grandes empreendimentos. Indústrias, pequenas empresas, hospitais, escolas, agricultura e serviços públicos precisam ter acesso às ferramentas e aos benefícios dessa transformação.

A oportunidade está colocada. Mais do que receber grandes data centers, o estado do Rio tem a possibilidade exposta de construir um ecossistema de inovação, conhecimento e negócios que gere empregos qualificados, estimule o empreendedorismo e aumente a produtividade. Afinal, a inteligência artificial não será apenas uma tecnologia do futuro — será um dos motores da economia nas próximas décadas. E o Rio de Janeiro tem condições de ajudar a escrever essa história.