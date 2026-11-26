Diversos fatores funcionam como barreiras aos jovens que querem ingressar no mercado de trabalho - Tomaz Silva/Agência Brasil

Diversos fatores funcionam como barreiras aos jovens que querem ingressar no mercado de trabalhoTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 26/11/2026 07:56

Imagine uma jovem de 19 anos que mora na periferia de uma cidade fluminense. Ela terminou o ensino médio, mas ainda não conseguiu o primeiro emprego. Pela manhã, ajuda a cuidar dos irmãos menores. À tarde, procura alguma oportunidade pela internet, quando a conexão permite. À noite, pensa em fazer um curso profissionalizante. Mas o dinheiro da passagem e a falta de alguém para ficar com as crianças da família tornam o plano quase impossível.

Essa história é fictícia, mas espelha a realidade de milhares de jovens espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Um estudo lançado em 2025 pelo Decola Cria, com apoio técnico do Instituto Veredas, revela uma realidade preocupante: aproximadamente um em cada três jovens fluminenses não estuda nem trabalha ou está inserido de maneira precária no mercado de trabalho. Em 2023, eram 239.268 jovens fora da escola e do trabalho. Desse total, 62% tinham entre 18 e 24 anos, justamente uma fase decisiva de transição para a vida adulta. Entre aqueles que apenas trabalhavam, 37% estavam na informalidade.

O retrato também tem cor e gênero. As mulheres representam 60% dos jovens que não estudam nem trabalham, enquanto as mulheres negras correspondem a 35% desse contingente. São desigualdades que começam muito antes da procura por uma vaga e revelam que nem todos partem do mesmo lugar na corrida pela sobrevivência.

Em muitas casas, a necessidade de ajudar nas despesas familiares fala mais alto que o desejo de continuar estudando. Há jovens que assumem o cuidado dos irmãos, de crianças pequenas e de idosos. Para muitas meninas, a maternidade precoce também significa interromper os estudos e adiar projetos pessoais. A família pode ser uma importante rede de apoio, mas a pobreza frequentemente transforma seus integrantes em trabalhadores precoces.

O CEP também faz diferença. Morar longe dos centros de emprego, enfrentar transporte caro e demorado, viver em áreas sem infraestrutura ou conviver com a violência são obstáculos que não aparecem no currículo, mas pesam na hora de conseguir uma oportunidade. O território, que deveria ser espaço de pertencimento, acaba funcionando como uma fronteira.

O resultado é uma geração que corre o risco de começar a vida adulta com as portas entreabertas. E o prejuízo não é apenas individual. Quando milhares de jovens ficam pelo caminho, o estado perde trabalhadores qualificados, empreendedores, pesquisadores e profissionais que poderiam contribuir para o seu desenvolvimento.

Mudar essa realidade exige políticas públicas integradas. É preciso fortalecer o ensino médio, ampliar o ensino técnico e profissionalizante, oferecer programas de primeiro emprego e estimular empresas a contratar jovens em situação de vulnerabilidade. Bolsas de permanência, creches e apoio às mães jovens também são fundamentais para que estudar não seja um privilégio de quem pode abrir mão de trabalhar. Mas existe outra tarefa igualmente importante: levar as oportunidades até onde os jovens vivem. Isso significa investir em transporte público, escolas, equipamentos culturais, esporte e qualificação profissional nos bairros e municípios mais vulneráveis.

O Rio de Janeiro não pode continuar desperdiçando o potencial de sua juventude. Porque, por trás de cada estatística, existe alguém esperando uma chance de mostrar o que sabe fazer. E nenhum estado pode construir um futuro promissor deixando tantos jovens do lado de fora.