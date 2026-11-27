Desmatamento e queimada no Centro-Oeste do Brasil: consumimos mais que a Terra consegue repor - Polícia Federal/MS

Desmatamento e queimada no Centro-Oeste do Brasil: consumimos mais que a Terra consegue reporPolícia Federal/MS

Publicado 27/11/2026 07:33

O ser humano parece ter desenvolvido uma obsessão: crescer. Quer produzir mais, consumir mais, construir mais, vender mais e, naturalmente, lucrar mais. O crescimento econômico virou uma espécie de religião dos tempos modernos, com seus fiéis celebrando recordes de produção, expansão industrial e aumento do Produto Interno Bruto (PIB). Mas há uma pergunta que raramente entra nessa festa: até quando o planeta conseguirá sustentar tanta ambição?

A Global Footprint Network, organização internacional que monitora a pegada ecológica da humanidade, calcula anualmente o chamado Dia da Sobrecarga da Terra. A data marca o momento em que esgotamos os recursos naturais que o planeta consegue regenerar ao longo de um ano. A partir dali, passamos a consumir uma espécie de cheque especial ambiental. Em 2026, esse limite foi atingido no dia 30 de julho. Segundo a Global Footprint Network, a humanidade consome recursos naturais 73% mais rapidamente do que os ecossistemas conseguem regenerar. Seria necessário o equivalente a 1,73 planeta para sustentar nosso atual padrão de consumo.

Derrubar florestas, contaminar rios, esgotar solos e explorar combustíveis fósseis sem considerar as consequências podem até movimentar a economia no curto prazo. Mas isso não é progresso — é consumir o patrimônio natural que garante nossa própria sobrevivência.

Quando o assunto é mudar essa realidade, a política internacional também tem apresentado resultados decepcionantes. As Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas — as COPs — tornaram-se um retrato dessa contradição. A COP31, realizada em Antália, na Turquia, reuniu novamente representantes de quase todo o planeta. Todos falaram, muitos prometeram e poucos vão cumprir. É como se os governantes estivessem sempre dispostos a combinar uma dieta coletiva, desde que ninguém precise abrir mão do banquete.

Precisamos, portanto, rever nossas prioridades. Investir em energias renováveis, proteger florestas, recuperar áreas degradadas, combater o desperdício e estimular a economia circular são caminhos indispensáveis. Governos, empresas e sociedade precisam transformar discursos em compromissos efetivos. De que adianta comemorar o crescimento do PIB se estamos empobrecendo o patrimônio natural que sustenta a própria economia? De que vale construir cidades cada vez maiores se estamos tornando o planeta cada vez menos habitável?

A Terra não precisa de uma humanidade que desista de crescer. Precisa de uma humanidade que aprenda a crescer com inteligência, responsabilidade e respeito à natureza. Porque desenvolvimento não é consumir o futuro para financiar o presente. É garantir que as próximas gerações também tenham um futuro para viver. E essa é uma conta que não podemos continuar adiando.O ser humano parece ter desenvolvido uma obsessão: crescer. Quer produzir mais, consumir mais, construir mais, vender mais e, naturalmente, lucrar mais. O crescimento econômico virou uma espécie de religião dos tempos modernos, com seus fiéis celebrando recordes de produção, expansão industrial e aumento do Produto Interno Bruto (PIB). Mas há uma pergunta que raramente entra nessa festa: até quando o planeta conseguirá sustentar tanta ambição?

A Global Footprint Network, organização internacional que monitora a pegada ecológica da humanidade, calcula anualmente o chamado Dia da Sobrecarga da Terra. A data marca o momento em que esgotamos os recursos naturais que o planeta consegue regenerar ao longo de um ano. A partir dali, passamos a consumir uma espécie de cheque especial ambiental. Em 2026, esse limite foi atingido no dia 30 de julho. Segundo a Global Footprint Network, a humanidade consome recursos naturais 73% mais rapidamente do que os ecossistemas conseguem regenerar. Seria necessário o equivalente a 1,73 planeta para sustentar nosso atual padrão de consumo.

Derrubar florestas, contaminar rios, esgotar solos e explorar combustíveis fósseis sem considerar as consequências podem até movimentar a economia no curto prazo. Mas isso não é progresso — é consumir o patrimônio natural que garante nossa própria sobrevivência.

Quando o assunto é mudar essa realidade, a política internacional também tem apresentado resultados decepcionantes. As Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas — as COPs — tornaram-se um retrato dessa contradição. A COP31, realizada em Antália, na Turquia, reuniu novamente representantes de quase todo o planeta. Todos falaram, muitos prometeram e poucos vão cumprir. É como se os governantes estivessem sempre dispostos a combinar uma dieta coletiva, desde que ninguém precise abrir mão do banquete.

Precisamos, portanto, rever nossas prioridades. Investir em energias renováveis, proteger florestas, recuperar áreas degradadas, combater o desperdício e estimular a economia circular são caminhos indispensáveis. Governos, empresas e sociedade precisam transformar discursos em compromissos efetivos. De que adianta comemorar o crescimento do PIB se estamos empobrecendo o patrimônio natural que sustenta a própria economia? De que vale construir cidades cada vez maiores se estamos tornando o planeta cada vez menos habitável?

A Terra não precisa de uma humanidade que desista de crescer. Precisa de uma humanidade que aprenda a crescer com inteligência, responsabilidade e respeito à natureza. Porque desenvolvimento não é consumir o futuro para financiar o presente. É garantir que as próximas gerações também tenham um futuro para viver. E essa é uma conta que não podemos continuar adiando.