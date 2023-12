Homem fez tatuagem na testa com o nome do presidente Lula - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 11:30 | Atualizado 20/12/2023 11:52

Um homem decidiu tatuar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito em 2022, em uma área do corpo bastante inusitada: na testa. A tatuagem foi realizada no final do ano passado, mas voltou a viralizar esta semana na web.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pelo tatuador Leo Caberna, em um estúdio localizado no bairro Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio de Janeiro. No registro, é possível perceber que o rapaz escolheu a escrita "Lula" e complementou a homenagem com uma estrela vermelha ao lado do nome.

Após a repercussão da tatuagem, internautas reagiram a escolha peculiar do homem. "O que a pessoa não faz pra ganhar mídia", escreveu um. "Depois não consegue emprego e é vítima da sociedade", disparou outro. "Tá de sacanagem, quem tem limite é município, ele não", brincou um terceiro.