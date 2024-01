Em entrevista reveladora, atriz compartilhou os desafios como pânico e depressão que a levaram a se afastar dos holofotes - Foto: Reprodução

Em entrevista reveladora, atriz compartilhou os desafios como pânico e depressão que a levaram a se afastar dos holofotesFoto: Reprodução

Publicado 25/01/2024 14:11 | Atualizado 25/01/2024 14:12

A atriz Priscila Fantin surpreendeu ao falar abertamente sobre os motivos que a levaram a se distanciar da carreira artística no Brasil. Em participação no podcast "Desculpa Alguma Coisa", ela compartilhou detalhes de sua vida longe dos holofotes e as razões por trás de sua decisão.

Durante a entrevista, a atriz revelou que, em busca de um recomeço e distante do ambiente que a tornou conhecida, viajou para Paris, onde assumiu o trabalho de garçonete. A famosa estava com a saúde mental abalada, enfrentando diversos transtornos.

"Comecei a ter pânico, mania de perseguição, não conseguia pegar elevador. Tinha medo do mundo. Estava achando tudo estranho e falei: 'Vou sair de onde me conhecem pra ver se é isso mesmo. Se a fama, as pessoas, estão nesse lugar de me oprimir dessa forma'", compartilhou a atriz.

Após passar três meses na capital francesa, Priscila Fantin retornou ao Brasil, reconhecendo que não conseguiu se encontrar durante esse período. A busca por ajuda a levou a procurar uma psiquiatra indicada pela Globo, resultando no diagnóstico de depressão avançada.

"Eu não posso viver mais aquilo do que a minha própria vida", concluiu a famosa. Ela revelou que a necessidade de se reconectar consigo mesma foi um fator determinante para sua decisão de se afastar das novelas.