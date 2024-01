Filha de Roberto Justus se emociona ao revelar diagnóstico de câncer - Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2024 08:26 | Atualizado 26/01/2024 08:29

A influenciadora Fabiana Justus surpreendeu seus seguidores ao revelar, nessa quinta-feira (25), que foi diagnosticada com leucemia. Em um vídeo emotivo no Instagram, ela explicou o motivo de sua ausência nas redes sociais, revelando estar internada para a primeira fase do tratamento.

Emocionada, a filha de Roberto Justus deu detalhes: "Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas estou nas mãos de um super médico, sendo muito bem assistida. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas e febre, e desde então, não saí mais", revelou.

Apesar do susto, Fabiana Justus demonstrou estar confiante. “Sei que não será fácil, mas estou positiva. Minha família, meus amigos e principalmente meus médicos me deram muita confiança, afirmaram que as chances de cura são altas", afirmou ela.

A influenciadora enfatizou a importância de ter descoberto a doença no início, mas que isso não diminui o peso: "Obviamente, há momentos em que fico mais baqueada. Ainda não entendi totalmente o que está acontecendo. Acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade, é como se estivesse em um pesadelo", confessou.

"Preciso lutar e vencer, e eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar. O que mais dói é ficar longe dos meus filhos, mas sei que é uma fase. [...] Estou confiante de que vou superar. Essa batalha é minha, e vou enfrentá-la com determinação", finalizou a famosa, agradecendo pelas mensagens positivas.