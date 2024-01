Jornalista demitido da Record doou R$ 1 mi a Universal e dispara: 'fui enganado' - Foto: Reprodução

Jornalista demitido da Record doou R$ 1 mi a Universal e dispara: 'fui enganado' Foto: Reprodução

Publicado 27/01/2024 12:17 | Atualizado 27/01/2024 12:20

O jornalista Arnaldo Duran, recentemente demitido da Record, expôs detalhes sobre sua relação com a Universal enquanto trabalhava na emissora. Em um bate-papo com a colunista Fábia Oliveira, ele confessou sobre as suas doações milionárias e crença no que a religião pregava.

Duran revelou ter doado quase R$ 1 milhão para a Universal, acreditando nas práticas da igreja. "Eu dava dinheiro pra Igreja Universal porque fui enganado, acreditava no que eles falavam [...] É tudo balela, que aquele é um negócio de arrecadação de dinheiro", desabafou. Ele contou sobre a pressão para doar mais que os 10% do dízimo e a influência da igreja em suas decisões financeiras.

O jornalista destacou que, apesar de ter recibos de metade das doações, muitas foram feitas em espécie. Ele relembrou cheques protestados pela igreja e a dificuldade em conferir os resultados de seu trabalho voluntário: "Trabalhei de graça e ainda paguei pra ver", disparou.

Em relação à demissão, o comunicador criticou a atitude da Record: "A minha demissão foi um ato desumano". Ele relatou que a emissora espalhou que o demitiu devido ao salário alto, prejudicando sua imagem no mercado e revelando sua condição de saúde.

Ao comentar sobre abrir um processo contra a igreja, Arnaldo Duran expressou dúvidas e alegou estar abalado e avaliando suas opções. Apesar de toda decepção, o jornalista mantém sua fé em Deus. Ele compartilhou detalhes sobre sua condição e lamentou a perda do plano de saúde após a demissão. "Estou perdido, mas vou encontrar um caminho, com certeza", afirmou.