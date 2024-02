Lucas Santos vivia nos Estados Unidos e era drag queen - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 21:13 | Atualizado 15/02/2024 21:17

Lucas Santos, filho da cantora gospel Eyshila Santos e do pastor Odilon Santos, foi internado em uma clínica espiritual da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais. O jovem de 23 anos preocupou internautas após se afastar das redes sociais.

A informação foi confirmada por uma fonte ligada à ADVEC em São Paulo ao site O Fuxico Gospel. De acordo com o portal, Lucas fica períodos sem acesso ao celular ou internet. O intuito da clínica é que o paciente reflita e reconecte consigo mesmo e também com a sua fé.

Lucas Santos vivia nos Estados Unidos há cerca de cinco anos e voltou ao Brasil no final do ano passado. Ele encerrou as atividades de seu perfil no Instagram, em que postava conteúdos como a drag queen Peridot.