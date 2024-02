Após Deolane usar colar de traficante, Solange Bezerra entra na polêmica - Foto: Reprodução

Após Deolane usar colar de traficante, Solange Bezerra entra na polêmica Foto: Reprodução

Publicado 16/02/2024 09:04 | Atualizado 16/02/2024 09:05

Após circular nas redes sociais um vídeo em que Deolane Bezerra curte o Baile da Disney no Complexo da Maré, a famosa se envolveu em uma grande polêmica. Isso porque, na ocasião, a advogada usou o colar do chefe do tráfico local e deve ser investigada pela Polícia Civil.



A influenciadora já se pronunciou sobre o assunto na web, revelando que pode usar o acessório que bem entender e conhece sua origem. Porém, agora viralizou a reação da sua mãe diante da polêmica, que foi repostada pela própria Deolane nos stories: “Tu, eu não sei o que tu pensa da tua vida, porque tu já tá uma ‘véia’ já”, começou.



“Tu pensa que tu é garotinha pra estar atrás de porr* de baile por aí. Tu tem tanta joia, tanta coisa bonita, porque tu mesmo não usa tuas jóias, em? Tu não tem tuas coisas pra usar, porque tu vai usar coisa pros outros, cordão dos outros? Tu sabe que tudo que acontece, a culpa é da família Bezerra”, afirmou a veterana.



“Se passar alguém roubar um pirulito de uma criança na beira da praia, foi uma das irmãs Bezerra que roubou ou a ‘véia’ Bezerra. [...] Tu sabe que a gente não tem um minuto de paz. Tudo que acontece de ruim no mundo é a família Bezerra, tudo. A gente vive no olho do furacão, entendeu?”, explicou.



“O pessoal aí pinta miséria, pinta os sete, ninguém fala nada [...] Mas a gente não pode fazer nada aí no baile, aí no camarote, aí em nada, que já é motivo de crítica. O povo não aceita de jeito nenhum que a gente venceu e vai ser até morrer essa luta”, lamentou Solange Bezerra.