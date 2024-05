Hulk Paraíba comemora 4 anos de casamento com Camila Ângelo - Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba comemora 4 anos de casamento com Camila ÂngeloReprodução/Instagram

Publicado 01/05/2024 10:30

O jogador de futebol Hulk Paraíba usou as redes sociais na última terça-feira (30) para comemorar uma data especial: os quatro de seu casamento com Camila Ângelo.

Em seu perfil no Instagram, o atleta compartilhou diversos registros ao lado da amada e abriu o coração ao fazer uma declaração romântica: “Meu amor, no momento em que você entrou na vida eu soube que tudo mudaria para sempre e a felicidade passaria a ser cotidiana ao seu lado", iniciou.

"Estou muito feliz de poder comemorar mais uma data especial com você”, afirmou. “Hoje completamos bodas de flores. 4 anos de casados e te amo cada dia mais e mais! Te amo hoje e sempre, minha pequena”.

Vale lembrar que Camila Ângelo está à espera do segundo filho com o atleta. Os dois já são pais de Zaya, de quase 2 anos. Hulk também é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de 9 anos, frutos de seu antigo relacionamento com Iran Ângelo.

Hulk e Iran foram casados por 12 anos, mas se separaram em 2019. Pouco tempo depois, ele causou polêmica ao assumir o namoro com Camila, sobrinha da ex-esposa.