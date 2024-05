Rafa Kalimann debocha de casamento com Rodolffo surgirem na web - Foto: Reprodução

Publicado 25/05/2024 12:29

Rafa Kalimann não deixou passar batido quando fotos de seu casamento com Rodolffo começaram a circular nas redes sociais. Uma internauta postou imagens da cerimônia, brincando sobre idealizar algo semelhante. Rapidamente, a atriz aconselhou que a seguidora pensasse melhor e divertiu a web com sua reação.



Em uma publicação no X, antigo Twitter, surgiram três registros do casamento. Em uma das fotos, é possível notar Rodolffo aparecendo montado em Rafa. Já na outra, ele é arrastado por ela na areia após escrever a mensagem “f*de*. Por fim, o ex-casal posou em frente ao mar.



"Meu casamento terá essa estética", escreveu a responsável pelo post, seguindo uma tendência da rede social. No entanto, ela logo recebeu um alerta de Rafa Kalimann: "Repense", pediu a ex-BBB com diversos emojis de risos.



A influenciadora e o cantor ficaram juntos por dois anos, mas o relacionamento chegou ao fim após Rafa descobrir uma suposta traição. Apesar do modo como encerraram o casamento, ambos parecem nutrir uma relação amigável nos dias atuais. Inclusive, a famosa chegou a torcer pelo ex-marido no BBB 21.



Atualmente, a famosa está no ar com a novela "Família é Tudo" e namorando o também ator Allan Souza Lima. O casal, que prefere manter o relacionamento longe dos holofotes, foi recentemente visto aproveitando um passeio romântico por Angra dos Reis.