Justiça proíbe Paula Lavigne de entrar no próprio imóvel onde mora ex-funcionariaFoto: Reprodução/ GNT

Publicado 03/06/2024 07:56 | Atualizado 03/06/2024 08:30

Mas um episódio na briga judicial entre Paula Lavigne e Edna Santos, sua ex-empregada, vem à tona e a coluna Daniel Nascimento traz detalhes exclusivos para vocês.

Em recente entrevista que circula na web, Edna Santos, 52 anos, relatou a suposta rotina de humilhação que vivia ao trabalhar com Paula, e que conseguiu uma liminar para ficar morando no imóvel onde reside, de propriedade da ex-patroa, pelo prazo de 30 dias.

Mas o que a ex-funcionária não revelou e esse colunista que vos escreve conta com exclusividade para vocês caros leitores é que, antes dessa liminar, Paula enviou duas vezes mensagens para o celular do ex-marido de Edna. Na primeira, a própria Paula deu até o dia 06/06 para que Edna se retirasse do imóvel, ou seja, 30 dias a contar da data de dispensa da funcionária. Na segunda mensagem, uma intermediária de Lavigne tentou marcar a visita de um arquiteto na residência para o dia 08/05.

Temendo problemas, Edna, pediu à Justiça a proibição da entrada de Paula, Caetano Veloso e qualquer um dos enviados por eles no imóvel até sua desocupação.

Segundo os documentos que a coluna teve acesso, Edna Santos através de seu advogado informou temer que a presença de qualquer emissário enviado pela esposa de Caetano lhe prejudicasse, já que segundo eles, Paula é uma pessoa bastante instável, por assim dizer, dada a rompantes que poderiam resultar no confisco de um bem alheio, como teria acontecido com o telefone celular que Edna utilizava em regime de comodato e foi confiscado por Lavigne sem que ao menos a funcionaria pudesse formatar e retirar suas informações pessoas do aparelho.

Paula Lavigne e Caetano Veloso só poderão adentrar o apartamento pertencente a eles, localizado em Ipanema, após a saída de Edna, que se dará na próxima quinta-feira (6). Caso a decisão proferida pela Justiça do Trabalho seja descumprida, o casal terá que desembolar o valor de R$ 1 mil diários pelo descumprimento.