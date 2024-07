Marcelo Serrado recorda perda de Domingos Montagner: 'Devastador' - Foto: Reprodução

Marcelo Serrado recorda perda de Domingos Montagner: 'Devastador'Foto: Reprodução

Publicado 10/07/2024 13:10 | Atualizado 10/07/2024 13:10

Marcelo Serrado fez uma revelação emocionante sobre sua carreira durante entrevista ao programa 'Provoca', da TV Cultura. Conhecido por personagens icônicos, o ator relembrou o episódio mais doloroso de sua trajetória profissional. Em 2016, durante as gravações da novela 'Velho Chico', o ator vivenciou um momento de extrema tristeza com a trágica morte de seu colega de elenco, Domingos Montagner.



Em meio às filmagens, Marcelo recebeu a devastadora notícia. "Acho que o momento mais difícil [da carreira] foi quando eu estava fazendo 'Velho Chico', do Benedito Ruy Barbosa. Estava gravando lá no Rio São Francisco, lá em uma cidade chamada Piranhas (AL), e eu soube da morte do Domingos Montagner, gravando", recordou, ainda abalado com a memória do dia fatídico.



A tragédia ocorreu logo após uma gravação e deixou o artista completamente desnorteado. "Eu tinha acabado de gravar no rio com o Marcos Palmeira e tive que lidar com aquela situação toda. Aquilo mexeu muito comigo", relembrou.

Marcelo ressaltou que estar tão próximo ao local da tragédia tornou tudo ainda mais difícil de superar. "Aquilo foi devastador para todos nós que éramos amigos dele, mas devastador para mim, de estar ali, vivendo aquilo. Não queria ter vivido aquilo ali. Foi extremamente traumático. Uma coisa inexplicável", detalhou o artista, que buscou superar o trauma com ajuda de terapia.



Marcelo Serrado ainda compartilhou como esse evento mudou sua percepção sobre a vida. "Um dia antes a gente estava tomando cerveja em um boteco com os amigos, com todo mundo da novela. Ali foi um divisor de águas na minha vida, no sentido de: 'caraca, que vida é essa? Que coisa inexplicável que a vida nos traz'", disse o ator.