Maya Massafera, que havia relatado complicações em sua cirurgia vocal, recebeu críticas e gerou revolta na web com a publicidade de uma casa de apostas Foto: Reprodução

Publicado 14/07/2024 16:34

Após fazer suspense sobre o resultado de sua cirurgia nas cordas vocais, neste sábado (13), a influenciadora trans, Maya Massafera, soltou finalmente a voz.



Desde que fez sua transição de gênero, Maya relatou que teve problemas em sua operação e estava se comunicando somente por gestos e mimica, mas para surpresa de muitos, a famosa se tornou embaixadora de uma casa de apostas que nos últimos meses se viu envolvida em uma investigação policial milionária, e soltou a voz para anunciar a novidade.



"Quer 'dim-dim' no fim de semana? Clica e joga, mas com responsabilidade e só maiores de 18 (anos). Eu já trouxe a boa, olha isso, olha isso", diz em voz baixa, mas já evidenciando o resultado da mudança vocal.



Porém, o momento causou polêmica nas redes sociais e Massafera foi detonada por divulgar a casa de apostas.



“Era melhor ter ficado calada”, aconselhou o primeiro. “Falta de conteúdo e caráter”, disse o segundo internauta. “Depois que ela fez a transição, o povo esqueceu real do caráter da gata”, comentou outro. “Tá explicado, foi o tigrinho que comeu a voz dela”, brincou mais um seguidor. “Gente, sabia que quando ela começasse a falar, ia sair merda”, disparou o último.