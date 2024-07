Simaria - Reprodução

Publicado 29/07/2024

Simaria decidiu participar do Jogo da Alegria, um evento beneficente realizado no último domingo (28) no Estádio Walmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, em Brasília. Além de mostrar suas habilidades no futebol, a cantora tentou animar a plateia cantando "Regime Fechado", sucesso da dupla que formava com a irmã Simone. Porém, a plateia não quis cantar junto e o momento acabou virando um vexame nas redes sociais.



O vídeo que circula na internet mostra Simaria tentando contagiar o público, mas a estratégia não funcionou como esperado. Virada para a arquibancada, ela soltou a voz e pediu para que todos a acompanhassem. “Vocês estão moles, vamos lá, joga a mão para cima e levanta. Levanta, gente!”, incentivou, mas não obteve resposta. O silêncio da plateia contrastava com o esforço da cantora em manter o clima animado.



Apesar das pausas estratégicas para que o público completasse a letra, o que se viu foi uma plateia imóvel e em silêncio. A cena foi um verdadeiro balde de água fria para Simaria, que voltou a cantar sem conseguir mobilizar a multidão. O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra claramente que a plateia não entrou na onda da artista, deixando a cantora no meio de um silêncio constrangedor.



Desde que encerrou a parceria com Simone em agosto de 2022, Simaria tem se mantido afastada dos palcos, enfrentando problemas vocais e prometendo um retorno com carreira solo. A presença no evento beneficente foi uma das primeiras aparições públicas após esse hiato, mas a recepção fria da plateia pode indicar que a famosa ainda tem um longo caminho pela frente.