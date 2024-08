Bispo Macedo teria pulado a cerca e tido filho fora do casamento, diz site - Foto: Reprodução

Bispo Macedo teria pulado a cerca e tido filho fora do casamento, diz siteFoto: Reprodução

Publicado 06/08/2024 01:39

Digno de um enredo do extinto programa “Casos de Família”, a suposta história de que o Bispo Edir Macedo teria um filho fora do casamento, repercutiu na imprensa nesta segunda-feira (05). O dono da Record TV está sendo acusado de ter pulado a cerca e traído sua esposa, Esther Bezerra.

O pastor Rafael Venâncio, de 45 anos, entrou com uma ação na Justiça pedindo o teste de DNA para confirmação de que o líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é seu pai. Venâncio afirmou que sua mãe, já falecida, trabalhou como empregada doméstica na casa da família do líder religioso na década de 70. Segundo ele, na ocasião, sua mãe, com 17 anos, teria tido um relacionamento sexual e extraconjugal com Macedo.

Mesmo o processo sendo aceito pela Justiça de Minas Gerais, a acusação feita pelo pastor, foi chamada pela IURD de “ridícula e absurda”.

Nascido em Belo Horizonte em 78, Rafael Venâncio disse que Edir Macedo, à época com 33 anos, e pai de duas meninas, Cristiane e Viviane, contratou sua mãe, Maura Darc, como babá das duas crianças. Porém, "a baixinha negra" passou a "ficar incomodada" com as exigências da família do religioso, como falou Rafael Venâncio.

“Precisando do emprego, mas sem saber como proceder, a senhora Maura resolveu pedir uma orientação justamente ao requerido [Edir Macedo], quando passaram a ficar mais íntimos em razão dos conselhos recebidos, ate o momento em que tiveram um relacionamento sexual, e ela acabou engravidando do ora requerente [Rafael Venâncio]”, diz a inicial do processo.

O suposto filho de Edir Macedo, informou ainda que, sua mãe pediu demissão do emprego e que, ao saber da gestação, Edir Macedo teria se oposto à gravidez e se oferecido para custear um aborto, com a alegação de que a criança era “fruto do demônio, que tinha que ser exterminado”. O Bispo ainda teria dito que Maura havia “sido enviada do inferno e iria destruir todo seu ministério”.

Venâncio teria tomado conhecimento de sua suposta paternidade, por uma vizinha e de parentes maternos ao questionar que possua características diferentes de sua mãe biologia. “Sou negro, mas tenho características de branco, o nariz, a boca”.

O suposto filho do bispo Macedo reforçou que um tio falou que seu pai era “branco de olhos verdes, com um defeito no braço [na verdade, na mão] e diabético”. O processo corre em segredo de Justiça.

As informações são do site Noticias da TV que recebeu um comunicado da Igreja Universal do Reino de Deus: “Essa acusação é tão ridícula quanto à ideia de dar espaço a ela em sua coluna. Justamente pelo tamanho do absurdo, não vamos nos pronunciar sobre o assunto”, limitou-se a dizer.