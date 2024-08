Bolsonaro viraliza em ato com sósia de Lula e ao som de 'Evidências' - Foto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 15:00 | Atualizado 22/08/2024 15:04

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu o que falar na web após participar de uma carreata nesta quarta-feira (21) em Jaboticabal, São Paulo. Isso porque o político estava ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Lula, mas o da direita! Trata-se de um candidato inusitado, o Dr. Célio (PL), sósia do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conhecido como "Lula da Direita", por sua semelhança física com o presidente, o político foi o centro das atenções no evento. Após a carreata, Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais um vídeo destacando o candidato, embalado pela música "Evidências", de Chitãozinho & Xororó. A escolha da trilha sonora, um clássico, pareceu reforçar o tom cômico da publicação e viralizou nas redes sociais.

“É aquele ditado, fala mal pq queria andar junto”, ironizou um internauta. “Olha o nível dos políticos que o povo baba ovo”, refletiu outro aos risos. “Os eleitores ‘bugando’ agora ! Ficam brigando, xingando parentes e amigos... Enquanto isso, eles (políticos) que adoram poder, dinheiro e vida boa sem fazer nada sempre se ajudam e festejam”, cravou mais uma.



Vale reforçar que, no mesmo dia, Bolsonaro visitou outras cidades do interior paulista, como Catanduva, Mirassol e São José do Rio Preto. As visitas fazem parte de uma estratégia maior do ex-presidente para fortalecer a imagem e a candidatura de aliados do Partido Liberal (PL) nas eleições municipais.



Como a principal figura do partido, Bolsonaro tem intensificado suas aparições públicas, visando alavancar os candidatos do PL em diferentes regiões do país. A aposta em figuras curiosas, como o "Lula da Direita", parece ser parte dessa estratégia de visibilidade.