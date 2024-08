Antonia Fontenelle - Reprodução / Instagram

Antonia FontenelleReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 12:42 | Atualizado 31/08/2024 12:56

Após ganhar na área civil o direito de receber R$ 50 mil de danos morais de Antônia Fontenelle, Klara Castanho obteve mais uma vitória na justiça sobre a loira, desta vez na esfera criminal. A coluna Daniel Nascimento obteve informações exclusivas sobre a condenação da viúva de Marcos Paulo. Diferente do que tem circulado na web, a loira foi condenada a 3 anos e 3 meses em regime semiaberto no caso da artista.

Para quem não lembra, Antônia Fontenelle expôs que Klara Castanho havia entregue para adoção uma criança, expondo sem a autorização da atriz a situação que, dias após o ocorrido, se viu obrigada a revelar que foi vítima de um estupro. Castanho revelou que gerou um bebê após o abuso, explicando que só descobriu a gravidez no final da gestação, optando por dar o bebê à adoção. Na época, a apresentadora teria divulgado o caso antes que a famosa pudesse se manifestar.

Klara, por sua vez, ingressou com uma ação criminal que teve um desfecho desfavorável para a Antônia. Segundo amigos da coluna, além da condenação de 3 anos e 3 meses que citamos no início da matéria, o juiz teria determinado 60 dias-multa, o magistrado teria afirmado ainda que, além de possuir outras 9 anotações criminais por delitos contra a honra, mesmo não servindo para caracterizar maus antecedentes, “Antônia possui personalidade voltada para prática criminosa o que denota desvio de caráter”.

Fontenelle que ainda pode recorrer da condenação, ainda não se manifestou. É sabido que a reputação da influenciadora como uma figura marcada por polêmicas e embates legais a precede. No entanto, o julgamento promete repercutir por muito tempo, especialmente após as palavras do juiz.

Vale destacar que a youtuber Adriana Kappaz mais conhecida como "Dri Paz" também foi condenada na mesma ação movida por Castanho, mas com uma pena menor de 1 ano e 6 meses em regime aberto. As duas foram processadas por Klara Castanho após comentários difamatórios nas redes sociais. O caso ganhou grande repercussão devido à gravidade das acusações e impacto na vida pessoal da atriz, que possuía 21 anos na época.