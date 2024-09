Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2024 13:50

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade detalhes sobre o pedido de soltura de Deolane Bezerra. A influenciadora e sua mãe, foram presa na manhã desta quarta-feira (4) em Recife, suspeita em operação que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais. No entanto, a preocupação de algumas pessoas com a influenciadora estaria dificultando o andamento do processo.

Conforme documentos acessados pela coluna, o advogado entrou com o pedido de desistência do HC, na noite de ontem.

Para quem não sabe, qualquer pessoa, mesmo sem ser advogado, pode pedir um habeas corpos (medida judicial para garantir a liberdade de alguém). No caso da famosa, inúmeros instrumentos processuais foram solicitados, entre eles, a coluna teve acesso ao pedido do advogado Benedito Silva Júnior, que desistiu da ação após pronunciamento da família Bezerra.



Os familiares de Deolane, preocupados com essa situação, decidiram se manifestar e pedir o fim desses pedidos sem embasamento jurídico. “Prezados colegas advogados agradeço a preocupação, mas por favor parem de impetrar Habeas Corpus em nome da Deolane, já temos uma vasta equipe jurídica!”, disparou a irmã da famosa, Daniele Bezerra.



Mas, na prática, como isso afeta a detenta? O excesso de solicitações está sobrecarregando o caso e gerando atrasos na análise jurídica correta da situação. Em nota, Daniele ainda reforçou que a equipe de advogados de Deolane está trabalhando arduamente para resolver a questão.



O apelo faz sentido, já que esses pedidos podem afetar o andamento do processo, uma vez que os solicitantes não têm acesso aos detalhes do inquérito. Com o sigilo do caso, apenas o juiz, delegado e advogados da influenciadora têm a visão completa das acusações, Assim, esses pedidos com informações incompletas podem prejudicar quando de fato os advogados da famosa e sua mãe procederem com a solicitação do HC.