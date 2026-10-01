Antes de virar alvo de uma ação de despejo em São Paulo, Arthur Aguiar tentou negociar diretamente com a administradora do imóvel onde mora. Mensagens anexadas ao processo e obtidas pela Coluna Daniel Nascimento revelam com exclusividade, detalhes até então não divulgados das tratativas envolvendo os pagamentos do apartamento.
Em uma conversa de 21 de julho, o ator pediu para adiar até o dia 28 o pagamento de um aluguel que havia vencido no dia anterior. Arthur afirmou que tinha recebido um valor e poderia quitar a cobrança, mas explicou por que preferia aguardar.
"Eu até recebi hoje um valor e conseguiria pagar hoje mesmo, mas se pagar hoje vou ficar zerado até dia 28 que é quando tenho uma nova entrada de dinheiro", escreveu.
A administradora aceitou o adiamento, mas informou que manteria os encargos pelo atraso. Arthur, então, propôs pagar metade: “Se eu pagar hoje pelo menos 50% eu conseguiria a isenção dos encargos? No mês que vem já não existirá mais atrasos”. A proposta não foi aceita pela empresa.
No dia 28, após ser novamente procurado, Arthur confirmou que faria o pagamento. Horas depois, escreveu "Feito" e encaminhou um arquivo identificado como comprovante do Santander.
Serviços foram suspensos
As mensagens mostram ainda que, em 26 de junho, Arthur questionou a suspensão da internet e do serviço de arrumação do imóvel. “Já sei que tem as faturas em aberto e já sinalizei que irei acertar as duas. [...] Estamos sem internet e sem arrumação”, escreveu. A administradora respondeu que a suspensão havia sido determinada pela diretoria em razão da inadimplência. Arthur afirmou, então, que estava "correndo para regularizar".
Em agosto, o aluguel também foi reajustado de R$ 59.340 para R$ 60.984,57, com aplicação do IGP-M. Já no dia 27 daquele mês, a administradora informou que permaneciam pendentes tanto a primeira parcela de R$ 30 mil de um acordo quanto o aluguel com vencimento em 24 de agosto. No dia seguinte, a empresa comunicou que o caso já havia sido encaminhado para acompanhamento de um escritório externo.
Entenda o caso
Segundo informações divulgadas pela imprensa, Arthur Aguiar é cobrado judicialmente em R$ 166.028,30 por pagamentos em atraso de um flat alugado em São Paulo. Em 4 de setembro, o juiz Diego Ferreira Mendes, da 4ª Vara Cível de Pinheiros, deferiu uma liminar de despejo, estabelecendo prazo de 15 dias após a intimação para a desocupação voluntária. Caso não deixe o imóvel, a ordem poderá ser cumprida forçadamente. Arthur terá o mesmo prazo para pagar integralmente os valores devidos e evitar o despejo, conforme as condições previstas na decisão. A medida não representa julgamento definitivo da ação.
Em 30 de setembro, Arthur publicou um desabafo nos Stories do Instagram depois da repercussão da ação de despejo e dos memes sobre o caso. Ele criticou a exposição de sua vida e a busca por engajamento, escrevendo: “É triste ver como não existe mais limite pra nada”. Depois, questionou se quem publica notícias ou produz memes sobre a vida alheia suportaria passar pela mesma exposição.
Arthur se pronuncia
Após a repercussão da ação de despejo, Arthur Aguiar usou as redes sociais, nesta quarta-feira (30), para criticar a exposição de sua vida e a repercussão do caso. “É triste ver como não existe mais limite para nada. O importante é gerar cliques, engajamento, likes, comentários, independentemente do que isso pode gerar de dano no outro”, escreveu nos Stories.
O ator também questionou quem compartilha notícias ou produz memes sobre situações pessoais: “Aguentaria se fosse você? Você suportaria ver outras pessoas expondo a sua vida, a da sua família, situações que não cabem a elas falarem ou julgarem?”. Arthur, porém, não entrou nos detalhes da dívida nem das negociações anexadas ao processo.
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