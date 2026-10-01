Arthur Aguiar disse que ficaria 'zerado' ao negociar aluguel antes de ação de despejo, dizem mensagens - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Arthur Aguiar disse que ficaria 'zerado' ao negociar aluguel antes de ação de despejo, dizem mensagensFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 01/10/2026 07:00

Coluna Daniel Nascimento revelam com exclusividade, detalhes até então não divulgados das tratativas envolvendo os pagamentos do apartamento. Antes de virar alvo de uma ação de despejo em São Paulo, Arthur Aguiar tentou negociar diretamente com a administradora do imóvel onde mora. Mensagens anexadas ao processo e obtidas pelarevelam com exclusividade, detalhes até então não divulgados das tratativas envolvendo os pagamentos do apartamento.

Em uma conversa de 21 de julho, o ator pediu para adiar até o dia 28 o pagamento de um aluguel que havia vencido no dia anterior. Arthur afirmou que tinha recebido um valor e poderia quitar a cobrança, mas explicou por que preferia aguardar.

"Eu até recebi hoje um valor e conseguiria pagar hoje mesmo, mas se pagar hoje vou ficar zerado até dia 28 que é quando tenho uma nova entrada de dinheiro", escreveu.

A administradora aceitou o adiamento, mas informou que manteria os encargos pelo atraso. Arthur, então, propôs pagar metade: “Se eu pagar hoje pelo menos 50% eu conseguiria a isenção dos encargos? No mês que vem já não existirá mais atrasos”. A proposta não foi aceita pela empresa.

No dia 28, após ser novamente procurado, Arthur confirmou que faria o pagamento. Horas depois, escreveu "Feito" e encaminhou um arquivo identificado como comprovante do Santander.

Serviços foram suspensos

As mensagens mostram ainda que, em 26 de junho, Arthur questionou a suspensão da internet e do serviço de arrumação do imóvel. “Já sei que tem as faturas em aberto e já sinalizei que irei acertar as duas. [...] Estamos sem internet e sem arrumação”, escreveu.

A administradora respondeu que a suspensão havia sido determinada pela diretoria em razão da inadimplência. Arthur afirmou, então, que estava "correndo para regularizar".

Em agosto, o aluguel também foi reajustado de R$ 59.340 para R$ 60.984,57, com aplicação do IGP-M. Já no dia 27 daquele mês, a administradora informou que permaneciam pendentes tanto a primeira parcela de R$ 30 mil de um acordo quanto o aluguel com vencimento em 24 de agosto. No dia seguinte, a empresa comunicou que o caso já havia sido encaminhado para acompanhamento de um escritório externo.

Entenda o caso

Segundo informações divulgadas pela imprensa, Arthur Aguiar é cobrado judicialmente em R$ 166.028,30 por pagamentos em atraso de um flat alugado em São Paulo. Em 4 de setembro, o juiz Diego Ferreira Mendes, da 4ª Vara Cível de Pinheiros, deferiu uma liminar de despejo, estabelecendo prazo de 15 dias após a intimação para a desocupação voluntária. Caso não deixe o imóvel, a ordem poderá ser cumprida forçadamente. Arthur terá o mesmo prazo para pagar integralmente os valores devidos e evitar o despejo, conforme as condições previstas na decisão. A medida não representa julgamento definitivo da ação.

Em 30 de setembro, Arthur publicou um desabafo nos Stories do Instagram depois da repercussão da ação de despejo e dos memes sobre o caso. Ele criticou a exposição de sua vida e a busca por engajamento, escrevendo: “É triste ver como não existe mais limite pra nada”. Depois, questionou se quem publica notícias ou produz memes sobre a vida alheia suportaria passar pela mesma exposição.

Arthur se pronuncia



Após a repercussão da ação de despejo, Arthur Aguiar usou as redes sociais, nesta quarta-feira (30), para criticar a exposição de sua vida e a repercussão do caso. “É triste ver como não existe mais limite para nada. O importante é gerar cliques, engajamento, likes, comentários, independentemente do que isso pode gerar de dano no outro”, escreveu nos Stories.



O ator também questionou quem compartilha notícias ou produz memes sobre situações pessoais: “Aguentaria se fosse você? Você suportaria ver outras pessoas expondo a sua vida, a da sua família, situações que não cabem a elas falarem ou julgarem?”. Arthur, porém, não entrou nos detalhes da dívida nem das negociações anexadas ao processo.