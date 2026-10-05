Aos 22 anos, Xande Valois viverá soldado gay em peça no RioFoto: Reprodução/ Globo/ Redes sociais
Exclusivo Ex-ator mirim de 'Êta Mundo Bom!', Xande Valois fará soldado gay no teatro
Aos 22 anos, ator estreia em papel mais adulto após chamar atenção nas redes sociais pela transformação física
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Sarah Andrade abre o jogo sobre fama e dispara: ‘Eu enlouqueço'
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Chega ao fim batalha entre Glória Pires e ex-cozinheira; atriz quita dívida
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