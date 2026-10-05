Aos 22 anos, Xande Valois viverá soldado gay em peça no Rio - Foto: Reprodução/ Globo/ Redes sociais

Aos 22 anos, Xande Valois viverá soldado gay em peça no RioFoto: Reprodução/ Globo/ Redes sociais

Publicado 05/10/2026 06:00

A coluna Daniel Nascimento descobriu que Xande Valois se prepara para encarar um novo desafio na carreira. Aos 22 anos, o ator, que ganhou destaque ainda criança ao interpretar Cláudio na novela "Êta Mundo Bom!", da TV Globo, viverá um fuzileiro naval gay na peça "Belos, do Babado e do Lar!", que estreia em novembro, no Rio de Janeiro.

Na trama, Xande dará vida a Marcel, um fuzileiro naval que é rejeitado pelo próprio pai e expulso de casa. Durante a Parada Gay de Copacabana, em 2002, o personagem cruza o caminho de Rodrigo e Fernando. O encontro inesperado dá início a uma amizade que transforma a vida dos três.

O novo papel chega justamente em um momento em que Xande também vem deixando para trás, aos olhos do público, a imagem de ator mirim. Recentemente, o artista viralizou nas redes sociais ao exibir a boa forma física, surpreendendo internautas que ainda se lembravam dele como o menino das novelas.

Apesar de ter apenas 22 anos, Xande já soma mais de 14 anos de carreira. Na televisão, passou por produções como "Malhação", "Joia Rara", "Alto Astral", "Babilônia" e "Êta Mundo Bom". No cinema, interpretou Cebola em "Turma da Mônica Jovem" e também está no filme "Um Pai em Apuros".

Ambientada em 2002, "Belos, do Babado e do Lar!" mistura a euforia da conquista do pentacampeonato da Seleção Brasileira com a realização da Parada do Orgulho Gay em Copacabana. A comédia revisita os costumes da época e aborda temas como amizade, liberdade, pertencimento, aceitação, preconceito e amor.

Com texto de Hugo Leandro e direção de Marcelo Souza, a Suzy Brasil, o espetáculo ainda conta com Fábio de Luca e Berg Bharusck no elenco. A estreia acontece no dia 4 de novembro, às 20h, no Teatro Miguel Falabella, no NorteShopping, em apresentação única.