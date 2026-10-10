Antonia Fontenelle e Jenny Prioli - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Antonia Fontenelle e Jenny PrioliFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 10/10/2026 21:34

A polêmica envolvendo Antonia Fontenelle e a influenciadora Jenny Prioli ganhou um novo capítulo na Justiça. A coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que a apresentadora registrou um boletim de ocorrência na tarde desta sexta-feira (9), após a youtuber fazer comentários ofensivos e debochar de seu filho, Salvatore, de apenas 10 anos, durante uma transmissão na internet.



Segundo informações obtidas pela coluna, foram adotadas três medidas judiciais relacionadas ao episódio, sendo uma delas na esfera criminal. Em outra frente, Antonia também busca a retirada do canal de Jenny Prioli do ar, por meio de um pedido judicial direcionado ao Google, empresa responsável pelo YouTube.



A confusão começou após Jenny comentar um vídeo em que o menino aparecia chorando pela derrota eleitoral da mãe, que recebeu apenas 3.873 votos na disputa por uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro. Durante a transmissão, realizada no dia 6 de outubro, a influenciadora fez declarações depreciativas envolvendo a criança, provocando a reação de Antonia, que decidiu levar o caso às autoridades.

Em comunicado enviado à coluna Daniel Nascimento neste sábado (10), a defesa de Salvatore confirmou que adotou medidas judiciais e extrajudiciais nas esferas cível e criminal. Segundo a nota, as condutas atribuídas à influenciadora foram encaminhadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Polícia Civil.



A advogada Layane Alves da Silva, responsável pela defesa, informou que os fatos foram levados às autoridades para apuração de possíveis crimes de injúria majorada e de discriminação e preconceito, previstos na legislação brasileira.



A defesa também solicitou a identificação dos internautas que participaram dos ataques nos comentários e no chat da transmissão. Essas pessoas poderão ser responsabilizadas civil e criminalmente, conforme a participação de cada uma.



Em outro trecho do comunicado, os advogados ressaltaram que a exposição pública dos pais não retira dos filhos a proteção assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.



A defesa informou ainda que os procedimentos tramitam em segredo de justiça por envolverem uma criança. Por esse motivo, não serão divulgados detalhes das provas e dos pedidos apresentados às autoridades.



Por fim, os representantes de Salvatore pediram que vídeos, imagens e comentários relacionados ao menino não sejam reproduzidos, a fim de evitar novas exposições. A família afirmou que confia no trabalho das instituições e não pretende se manifestar novamente enquanto os procedimentos estiverem em andamento.