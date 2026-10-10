Antonia Fontenelle e Jenny PrioliFoto: Reprodução/ Redes sociais
Segundo informações obtidas pela coluna, foram adotadas três medidas judiciais relacionadas ao episódio, sendo uma delas na esfera criminal. Em outra frente, Antonia também busca a retirada do canal de Jenny Prioli do ar, por meio de um pedido judicial direcionado ao Google, empresa responsável pelo YouTube.
A confusão começou após Jenny comentar um vídeo em que o menino aparecia chorando pela derrota eleitoral da mãe, que recebeu apenas 3.873 votos na disputa por uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro. Durante a transmissão, realizada no dia 6 de outubro, a influenciadora fez declarações depreciativas envolvendo a criança, provocando a reação de Antonia, que decidiu levar o caso às autoridades.
A advogada Layane Alves da Silva, responsável pela defesa, informou que os fatos foram levados às autoridades para apuração de possíveis crimes de injúria majorada e de discriminação e preconceito, previstos na legislação brasileira.
A defesa também solicitou a identificação dos internautas que participaram dos ataques nos comentários e no chat da transmissão. Essas pessoas poderão ser responsabilizadas civil e criminalmente, conforme a participação de cada uma.
Em outro trecho do comunicado, os advogados ressaltaram que a exposição pública dos pais não retira dos filhos a proteção assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
A defesa informou ainda que os procedimentos tramitam em segredo de justiça por envolverem uma criança. Por esse motivo, não serão divulgados detalhes das provas e dos pedidos apresentados às autoridades.
Por fim, os representantes de Salvatore pediram que vídeos, imagens e comentários relacionados ao menino não sejam reproduzidos, a fim de evitar novas exposições. A família afirmou que confia no trabalho das instituições e não pretende se manifestar novamente enquanto os procedimentos estiverem em andamento.
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