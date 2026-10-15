Amiga de Virginia, Duda Freire sente clima mais leve na Vila Isabel após deixar a Grande RioFoto: Reprodução/ Redes sociais
Para quem não sabe, Virginia e Duda são praticamente inseparáveis. Onde uma vai, a outra costuma aparecer. Foi assim na Grande Rio, quando Virginia assumiu o posto de rainha de bateria e Duda passou a integrar o time de musas da escola de Duque de Caxias.
Acontece que, depois que Virginia decidiu deixar a coroa por vontade própria, Duda também resolveu dar adeus à agremiação. Afinal, se a melhor amiga já não estaria por lá, por que continuar? E foi justamente nessa mudança que a influenciadora parece ter encontrado um ambiente mais tranquilo.
Bastidores revelam sentimento de alívio
Xiiii! Será que foi uma indireta para a antiga escola?
É que, nos bastidores do Carnaval, os comentários sobre a pressão enfrentada pelas musas da Grande Rio não são exatamente novidade. O apresentador Matheus Baldi, inclusive, já havia revelado no Fofocalizando, do SBT, que, durante a coroação de Anitta, as integrantes da ala de musas teriam recebido uma orientação curiosa: evitar roupas com brilho, já que quem deveria brilhar naquela noite era a rainha.
A história também chegou aos ouvidos desta coluna. E os looks escolhidos por algumas musas para a ocasião, que apareceram sem grandes produções brilhantes, chamaram a atenção e deram ainda mais força aos comentários que circulavam nos bastidores. Anitta chegou a desmentir a história, mas a negativa não foi suficiente para encerrar os burburinhos. Afinal, como diz o velho ditado, onde há fumaça, há fogo!
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