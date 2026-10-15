Amiga de Virginia, Duda Freire sente clima mais leve na Vila Isabel após deixar a Grande Rio - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Amiga de Virginia, Duda Freire sente clima mais leve na Vila Isabel após deixar a Grande RioFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 15/10/2026 13:19 | Atualizado 15/10/2026 13:41





Para quem não sabe, Virginia e Duda são praticamente inseparáveis. Onde uma vai, a outra costuma aparecer. Foi assim na Grande Rio, quando Virginia assumiu o posto de rainha de bateria e Duda passou a integrar o time de musas da escola de Duque de Caxias.



Acontece que, depois que Virginia decidiu deixar a coroa por vontade própria, Duda também resolveu dar adeus à agremiação. Afinal, se a melhor amiga já não estaria por lá, por que continuar? E foi justamente nessa mudança que a influenciadora parece ter encontrado um ambiente mais tranquilo.

O clima é de festa, mas também de alívio! Na noite desta quarta-feira (14), Virginia Fonseca desembarcou no Rio de Janeiro para prestigiar a coroação da melhor amiga, Duda Freire, como musa da Unidos de Vila Isabel. A escola, que tem Sabrina Sato como rainha de bateria há anos, ganhou uma nova integrante para o seu time de beldades. E, pelo visto, a mudança de ares fez muito bem à influenciadora.Para quem não sabe, Virginia e Duda são praticamente inseparáveis. Onde uma vai, a outra costuma aparecer. Foi assim na Grande Rio, quando Virginia assumiu o posto de rainha de bateria e Duda passou a integrar o time de musas da escola de Duque de Caxias.Acontece que, depois que Virginia decidiu deixar a coroa por vontade própria, Duda também resolveu dar adeus à agremiação. Afinal, se a melhor amiga já não estaria por lá, por que continuar? E foi justamente nessa mudança que a influenciadora parece ter encontrado um ambiente mais tranquilo.

Bastidores revelam sentimento de alívio



Amigos da coluna Daniel Nascimento que estiveram presentes na celebração contaram que Duda não escondia a felicidade com a nova fase. Mais do que a empolgação pela coroação, a influenciadora teria deixado escapar que estava se sentindo muito acolhida pelos integrantes da Vila Isabel e que, por ali, tudo parecia ser mais leve.



Xiiii! Será que foi uma indireta para a antiga escola?



É que, nos bastidores do Carnaval, os comentários sobre a pressão enfrentada pelas musas da Grande Rio não são exatamente novidade. O apresentador Matheus Baldi, inclusive, já havia revelado no Fofocalizando, do SBT, que, durante a coroação de Anitta, as integrantes da ala de musas teriam recebido uma orientação curiosa: evitar roupas com brilho, já que quem deveria brilhar naquela noite era a rainha.



A história também chegou aos ouvidos desta coluna. E os looks escolhidos por algumas musas para a ocasião, que apareceram sem grandes produções brilhantes, chamaram a atenção e deram ainda mais força aos comentários que circulavam nos bastidores. Anitta chegou a desmentir a história, mas a negativa não foi suficiente para encerrar os burburinhos. Afinal, como diz o velho ditado, onde há fumaça, há fogo!

Xiiiiiiii...