Ana Clara e a nova propriedade de luxo, que conta com 900 m² de área construída, piscina, sauna e elevador privativo.Foto: Reprodução/ Redes sociais
E a compra não saiu nada barata! Segundo informações obtidas pela coluna, a propriedade estava anunciada por R$ 12,9 milhões, mas Ana Clara conseguiu negociar uma redução de R$ 900 mil e fechou o negócio por R$ 12 milhões. Uma pechincha para quem pode desembolsar essa quantia, não é mesmo?
A nova residência da apresentadora do reality 'Estrelas da casa', impressiona pelo tamanho e pela estrutura. São 900 m² de área construída em um terreno de 605 m². Ao todo, a mansão conta com quatro suítes, sendo três com closet. A suíte principal dispõe ainda de uma ampla sala de banho. O imóvel também possui elevador privativo que atende a todos os pavimentos, além de garagem para quatro veículos.
E não para por aí! A casa conta com um sistema de automação integrado à Alexa, que permite controlar a iluminação e outras funcionalidades por comandos de voz. Os banheiros já possuem louças, metais e boxes instalados. Na área externa, a apresentadora terá à disposição piscina com cascata, sauna, churrasqueira e espaço gourmet coberto, além de dependência completa.
Mas quem pensa que Ana Clara já está de malas prontas para ocupar o novo endereço se engana. A coluna apurou que, após a conclusão da compra, o imóvel entrará agora em uma etapa de ajustes, com arquitetos e decoradores responsáveis por deixar cada ambiente ao gosto da apresentadora.
Enquanto a mansão passa pelos últimos preparativos, Ana Clara continuará vivendo em sua cobertura duplex, também localizada na Barra da Tijuca, onde aguardará a conclusão dos trabalhos para finalmente se mudar.
Aos 29 anos, a ex-BBB, que conquistou seu espaço na televisão e se consolidou como um dos rostos da nova geração de apresentadores da Globo, agora se prepara para viver uma nova fase em um endereço de fazer inveja.
E pelo visto, quando o assunto é realizar sonhos, Ana Clara não está economizando! Que luxo, hein?
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.