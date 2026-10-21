Ana Clara e a nova propriedade de luxo, que conta com 900 m² de área construída, piscina, sauna e elevador privativo.Foto: Reprodução/ Redes sociais

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Daniel Nascimento
A apresentadora Ana Clara Lima, está de endereço novo! A coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que a ruiva adquiriu neste mês de outubro uma mansão milionária no Alphaville Barra, um dos condomínios mais cobiçados da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Por lá, ela terá como vizinhos nomes como Belo, Ludmilla e Vini Jr., entre outros famosos que escolheram a região para morar.

E a compra não saiu nada barata! Segundo informações obtidas pela coluna, a propriedade estava anunciada por R$ 12,9 milhões, mas Ana Clara conseguiu negociar uma redução de R$ 900 mil e fechou o negócio por R$ 12 milhões. Uma pechincha para quem pode desembolsar essa quantia, não é mesmo?

A nova residência da apresentadora do reality 'Estrelas da casa', impressiona pelo tamanho e pela estrutura. São 900 m² de área construída em um terreno de 605 m². Ao todo, a mansão conta com quatro suítes, sendo três com closet. A suíte principal dispõe ainda de uma ampla sala de banho. O imóvel também possui elevador privativo que atende a todos os pavimentos, além de garagem para quatro veículos.

E não para por aí! A casa conta com um sistema de automação integrado à Alexa, que permite controlar a iluminação e outras funcionalidades por comandos de voz. Os banheiros já possuem louças, metais e boxes instalados. Na área externa, a apresentadora terá à disposição piscina com cascata, sauna, churrasqueira e espaço gourmet coberto, além de dependência completa.

Mas quem pensa que Ana Clara já está de malas prontas para ocupar o novo endereço se engana. A coluna apurou que, após a conclusão da compra, o imóvel entrará agora em uma etapa de ajustes, com arquitetos e decoradores responsáveis por deixar cada ambiente ao gosto da apresentadora.

Enquanto a mansão passa pelos últimos preparativos, Ana Clara continuará vivendo em sua cobertura duplex, também localizada na Barra da Tijuca, onde aguardará a conclusão dos trabalhos para finalmente se mudar.

Aos 29 anos, a ex-BBB, que conquistou seu espaço na televisão e se consolidou como um dos rostos da nova geração de apresentadores da Globo, agora se prepara para viver uma nova fase em um endereço de fazer inveja.

E pelo visto, quando o assunto é realizar sonhos, Ana Clara não está economizando!  Que luxo, hein?
A coluna procurou a assessoria de Ana Clara para obter mais informações sobre a aquisição do imóvel, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos e manifestações.
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Ana Clara compra mansão de R$ 12 milhões em condomínio de famosos no Rio - Foto: Reprodução/ Redes sociais
Ana Clara compra mansão de R$ 12 milhões em condomínio de famosos no Rio - Foto: Reprodução/ Redes sociais
Ana Clara compra mansão de R$ 12 milhões em condomínio de famosos no Rio - Foto: Reprodução/ Redes sociais
Ana Clara compra mansão de R$ 12 milhões em condomínio de famosos no Rio - Foto: Reprodução/ Redes sociais
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Ana Clara e a nova propriedade de luxo, que conta com 900 m² de área construída, piscina, sauna e elevador privativo. - Foto: Reprodução/ Redes sociais
 