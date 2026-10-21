Ana Clara e a nova propriedade de luxo, que conta com 900 m² de área construída, piscina, sauna e elevador privativo. - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Ana Clara e a nova propriedade de luxo, que conta com 900 m² de área construída, piscina, sauna e elevador privativo.Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 21/10/2026 08:00

coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que a ruiva adquiriu neste mês de outubro



E a compra não saiu nada barata! Segundo informações obtidas pela coluna, a propriedade estava anunciada por R$ 12,9 milhões, mas Ana Clara conseguiu negociar uma redução de R$ 900 mil e fechou o negócio por R$ 12 milhões. Uma pechincha para quem pode desembolsar essa quantia, não é mesmo?



A nova residência da apresentadora do reality 'Estrelas da casa', impressiona pelo tamanho e pela estrutura. São 900 m² de área construída em um terreno de 605 m². Ao todo, a mansão conta com quatro suítes, sendo três com closet. A suíte principal dispõe ainda de uma ampla sala de banho. O imóvel também possui elevador privativo que atende a todos os pavimentos, além de garagem para quatro veículos.



E não para por aí! A casa conta com um sistema de automação integrado à Alexa, que permite controlar a iluminação e outras funcionalidades por comandos de voz. Os banheiros já possuem louças, metais e boxes instalados. Na área externa, a apresentadora terá à disposição piscina com cascata, sauna, churrasqueira e espaço gourmet coberto, além de dependência completa.



Mas quem pensa que Ana Clara já está de malas prontas para ocupar o novo endereço se engana. A coluna apurou que, após a conclusão da compra, o imóvel entrará agora em uma etapa de ajustes, com arquitetos e decoradores responsáveis por deixar cada ambiente ao gosto da apresentadora.



Enquanto a mansão passa pelos últimos preparativos, Ana Clara continuará vivendo em sua cobertura duplex, também localizada na Barra da Tijuca, onde aguardará a conclusão dos trabalhos para finalmente se mudar.



Aos 29 anos, a ex-BBB, que conquistou seu espaço na televisão e se consolidou como um dos rostos da nova geração de apresentadores da Globo, agora se prepara para viver uma nova fase em um endereço de fazer inveja.



E pelo visto, quando o assunto é realizar sonhos, Ana Clara não está economizando! Que luxo, hein? A apresentadora Ana Clara Lima, está de endereço novo! Adescobriu, com exclusividade, que a ruiva adquiriu neste mês de outubro uma mansão milionária no Alphaville Barra , um dos condomínios mais cobiçados da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Por lá, ela terá como vizinhos nomes como Belo, Ludmilla e Vini Jr., entre outros famosos que escolheram a região para morar.E a compra não saiu nada barata! Segundo informações obtidas pela coluna, a propriedade estava anunciada por R$ 12,9 milhões, mas Ana Clara conseguiu negociar uma redução de R$ 900 mil e fechou o negócio por R$ 12 milhões. Uma pechincha para quem pode desembolsar essa quantia, não é mesmo?A nova residência da apresentadora do reality 'Estrelas da casa', impressiona pelo tamanho e pela estrutura. São 900 m² de área construída em um terreno de 605 m². Ao todo, a mansão conta com quatro suítes, sendo três com closet. A suíte principal dispõe ainda de uma ampla sala de banho. O imóvel também possui elevador privativo que atende a todos os pavimentos, além de garagem para quatro veículos.E não para por aí! A casa conta com um sistema de automação integrado à Alexa, que permite controlar a iluminação e outras funcionalidades por comandos de voz. Os banheiros já possuem louças, metais e boxes instalados. Na área externa, a apresentadora terá à disposição piscina com cascata, sauna, churrasqueira e espaço gourmet coberto, além de dependência completa.Mas quem pensa que Ana Clara já está de malas prontas para ocupar o novo endereço se engana. A coluna apurou que, após a conclusão da compra, o imóvel entrará agora em uma etapa de ajustes, com arquitetos e decoradores responsáveis por deixar cada ambiente ao gosto da apresentadora.Enquanto a mansão passa pelos últimos preparativos, Ana Clara continuará vivendo em sua cobertura duplex, também localizada na Barra da Tijuca, onde aguardará a conclusão dos trabalhos para finalmente se mudar.Aos 29 anos, a ex-BBB, que conquistou seu espaço na televisão e se consolidou como um dos rostos da nova geração de apresentadores da Globo, agora se prepara para viver uma nova fase em um endereço de fazer inveja.E pelo visto, quando o assunto é realizar sonhos, Ana Clara não está economizando! Que luxo, hein?

A coluna procurou a assessoria de Ana Clara para obter mais informações sobre a aquisição do imóvel, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos e manifestações.