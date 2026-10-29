Mamma Bruschetta passa mal na RedeTV! antes de gravar o SuperPopFoto: Reprodução/ SBT

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Daniel Nascimento
A coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que Mamma Bruschetta passou por um susto na tarde de ontem (28), nos estúdios da RedeTV!, em Osasco, na Grande São Paulo. A apresentadora, que já teve passagens por atrações como Mulheres, Fofocalizando e Melhor da Tarde, esteve na emissora para gravar o SuperPop.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, Mamma foi jantar antes de iniciar as gravações quando acabou se engasgando durante a refeição. A situação provocou correria entre os presentes, e um profissional do Corpo de Bombeiros Civil que trabalha na emissora, além de uma enfermeira, foi acionado para prestar socorro à comunicadora.
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Em contato com a coluna, a assessoria de imprensa da apresentadora tranquilizou os fãs e confirmou que ela se recuperou bem após o episódio. “Mamma ficou super bem, graças a Deus. Nós estávamos jantando e ela engasgou. Logo, o bombeiro e a enfermeira vieram e foram superprestativos, ficaram até ela melhorar”, informou.

Ainda segundo a assessoria, mesmo após o susto, Mamma fez questão de seguir com seus compromissos profissionais. “Depois, a Mamma quis ir gravar. Essa Mamma é demais”, completou a representante, destacando a disposição da comunicadora.

Felizmente, o episódio terminou bem, e Mamma conseguiu seguir para a gravação da atração após receber atendimento. A coluna deseja muita saúde à apresentadora!