Regiane Alves comenta trama sobre câncer de mama e faz alerta no Outubro Rosa - Foto: Pino Gomes

Regiane Alves comenta trama sobre câncer de mama e faz alerta no Outubro RosaFoto: Pino Gomes

Publicado 30/10/2026 08:00

coluna Daniel Nascimento traz uma entrevista exclusiva com Regiane Alves, traz uma entrevista exclusiva com Regiane Alves, que vive um dos momentos mais delicados de sua atual trajetória na televisão. Na novela das 19h, a atriz interpreta Margot, personagem que enfrentará uma batalha contra o câncer de mama. À coluna, ela refletiu sobre a responsabilidade de levar um tema tão importante ao público e o alcance que uma história de ficção pode ter na vida de milhares de mulheres.

A entrevista integra a edição especial de Outubro Rosa da Syve Brasil, que reúne conteúdos voltados à valorização feminina, à conscientização e a histórias que merecem ganhar visibilidade. Durante a conversa, Regiane destacou que interpretar uma personagem diante de um diagnóstico tão desafiador é também uma oportunidade de levar informação a quem acompanha a trama. “Mais do que responsabilidade, eu acho que é uma missão”, afirmou.

Para a atriz, a televisão aberta ainda exerce um papel fundamental na disseminação de informações, especialmente em um país onde o acesso à internet e aos serviços de streaming não chega a todos. Na história, Margot terá a oportunidade de abordar a importância da prevenção, da realização dos exames e do acompanhamento médico. “A prevenção também é um tratamento”, destacou Regiane, ao recordar uma frase dita por outra personagem da novela.

O envolvimento com a história foi tão significativo que acabou provocando uma reflexão pessoal na artista. Regiane revelou que, depois de gravar uma das cenas relacionadas ao diagnóstico de Margot, pensou imediatamente em seus próprios cuidados. “Quando eu acabei de gravar a cena, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu pensei: ‘Eu preciso fazer minha mamografia, eu não posso demorar’”, contou.

A atriz também chamou atenção para a necessidade de ampliar o acesso aos exames e garantir mais agilidade nos atendimentos e tratamentos pelo sistema público de saúde. Para ela, não basta conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção: é fundamental que elas tenham condições de realizar os exames e receber acompanhamento médico no tempo adequado. “A gente tem que batalhar muito pela nossa saúde aqui, né? No nosso país”, declarou.

Além dos desafios da personagem, Regiane abriu o coração ao falar sobre a relação construída com o público ao longo de sua carreira. A atriz contou que recebe demonstrações constantes de carinho, especialmente durante as apresentações teatrais, quando fãs fazem questão de levar presentes, registrar encontros e relembrar momentos marcantes de sua trajetória.

“Quando uma fã chega para mim e fala: ‘Eu te conheço desde Fascinação, em 1998, no SBT’, aquilo enche meu coração de amor”, revelou. A artista também destacou que as redes sociais aproximaram ainda mais essa relação, permitindo conversas e interações que antes eram mais difíceis de acontecer.

Regiane contou que procura responder aos admiradores e manter esse contato sempre que possível. Algumas relações, inclusive, acabam ultrapassando a admiração artística e se transformando em amizade. A atriz revelou ainda que gosta de incentivar os talentos que descobre entre seus próprios fãs, mostrando que a troca vai muito além dos aplausos.

Na edição especial de Outubro Rosa, que será lançada nesta sexta-feira (30), a Syve Brasil reforça a importância de dar visibilidade a histórias femininas e discussões necessárias. Com a participação de Regiane Alves, a publicação amplia o debate sobre prevenção, acesso à saúde e o papel da arte na conscientização. Afinal, quando uma história exibida na televisão consegue despertar uma atitude fora das telas, seu impacto ultrapassa a ficção.

