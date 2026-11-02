Banco desiste de cobrar dívida milionária de Ronaldo Fenômeno e terá que pagar R$ 30 mil - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Banco desiste de cobrar dívida milionária de Ronaldo Fenômeno e terá que pagar R$ 30 milFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 02/11/2026 12:27

O valor atualizado da cobrança já chegava a R$ 1.994.426,98. Além de tentar incluir o ex-jogador na execução, a instituição solicitou o bloqueio cautelar de ativos financeiros.Ronaldo e as empresas, porém, não ficaram sem resposta. Todos apresentaram suas defesas. No processo, o ex-atleta argumentou que sua participação na Liv Drinks se restringia ao conselho consultivo, sem exercer funções de administração ou gestão executiva.Depois de receber as manifestações dos envolvidos, a instituição financeira decidiu desistir do incidente que buscava responsabilizá-los pela dívida. Mas a desistência não encerrou a discussão. Os advogados de Ronaldo e das empresas recorreram à Justiça para cobrar os honorários pelo trabalho realizado durante o processo.O caso chegou à 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em julgamento realizado em 15 de outubro de 2026, os desembargadores deram provimento parcial ao recurso e determinaram que a ADGM pague R$ 30 mil em honorários advocatícios.O entendimento foi de que a instituição desistiu do pedido somente depois que Ronaldo e as empresas já haviam sido citados e apresentado suas defesas. Por isso, deveria arcar com os honorários decorrentes do processo.No julgamento realizado no último mês, o tribunal não acolheu a alegação de assédio processual feita por Ronaldo e pelas empresas contra a instituição financeira. Também rejeitou o pedido para que os honorários fossem calculados sobre o valor milionário da cobrança.Vale destacar que a decisão não encerra a dívida atribuída à Liv Drinks nem determina que Ronaldo esteja livre de qualquer discussão relacionada à execução original. O julgamento tratou especificamente da tentativa de incluir o ex-jogador e as empresas ligadas a ele naquele incidente judicial.A Coluna Daniel Nascimento procurou todas as partes envolvidas, incluindo Ronaldo Fenômeno, para que pudessem se manifestar sobre o caso. Até o fechamento desta reportagem, porém, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.