TRT extingue ação da União contra acordo que prevê retirada de Leonardo da Lista Suja do Trabalho EscravoFoto: Reprodução/ Redes sociais
A história começou a ganhar repercussão em outubro de 2024, quando Leonardo apareceu na atualização da Lista Suja divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A inclusão ocorreu após uma fiscalização realizada em novembro de 2023 nas fazendas Talismã e Lakanka, localizadas em Jussara, no interior de Goiás. Na ocasião, seis trabalhadores, entre eles um adolescente de 17 anos, foram encontrados em condições consideradas análogas à escravidão e resgatados pelas autoridades.
- Ana Clara compra mansão de R$ 12 milhões em condomínio de famosos no Rio
- Aline Barros é acusada de fraude patrimonial em ação de R$ 398 mil
- Antônio Fagundes é processado em R$ 62 mil e propõe acordo de R$ 500 a ex-funcionária
- Mamma Bruschetta passa mal na RedeTV! e é socorrida por bombeiro
- Ronaldo Fenômeno escapa de cobrança milionária, e banco é condenado em ação
Posteriormente, o Ministério Público do Trabalho firmou um acordo com Leonardo, homologado pela Justiça, que previa, entre outras condições, a exclusão definitiva de seu nome da Lista Suja. A União, representada pela Advocacia-Geral da União (AGU), contestou a medida e apresentou um mandado de segurança para tentar anular os efeitos da homologação judicial e suspender a exclusão do cantor do cadastro. A alegação era de que o MPT não teria competência para negociar uma medida relacionada a um cadastro administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O pedido foi inicialmente rejeitado pelo desembargador Paulo Pimenta, que considerou que o acordo já havia sido homologado judicialmente e transitado em julgado. Para o magistrado, a desconstituição de um termo de conciliação com essas características exigiria uma ação rescisória, não sendo possível utilizar um mandado de segurança para esse fim. Na decisão, ele citou dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e entendimentos consolidados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
A União ainda tentou reverter o entendimento por meio de um agravo interno, mas também não obteve sucesso. Em sessão plenária virtual no último, o Plenário do TRT-18 negou o recurso por unanimidade, mantendo o indeferimento da petição inicial e a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. O acórdão foi relatado pelo desembargador Paulo Pimenta.
Com o resultado, a tentativa da União de suspender os efeitos do acordo por meio daquele mandado de segurança não prosperou. A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor para saber se Leonardo gostaria de comentar o desfecho favorável na Justiça. Assim que houver retorno, esta nota será atualizada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.