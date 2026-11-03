TRT extingue ação da União contra acordo que prevê retirada de Leonardo da Lista Suja do Trabalho Escravo - Foto: Reprodução/ Redes sociais

TRT extingue ação da União contra acordo que prevê retirada de Leonardo da Lista Suja do Trabalho EscravoFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 03/11/2026 08:00 | Atualizado 03/11/2026 09:35





A história começou a ganhar repercussão em outubro de 2024, quando Leonardo apareceu na atualização da Lista Suja divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A inclusão ocorreu após uma fiscalização realizada em novembro de 2023 nas fazendas Talismã e Lakanka, localizadas em Jussara, no interior de Goiás. Na ocasião, seis trabalhadores, entre eles um adolescente de 17 anos, foram encontrados em condições consideradas análogas à escravidão e resgatados pelas autoridades.

O cantor Leonardo obteve um desfecho favorável em uma disputa judicial envolvendo sua permanência na chamada Lista Suja do Trabalho Escravo . A coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu com exclusividade que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), em Goiás, manteve a extinção de um mandado de segurança apresentado pela União Federal contra um acordo firmado entre o artista e o Ministério Público do Trabalho (MPT), que prevê a exclusão definitiva de seu nome do cadastro. A decisão mais recente foi confirmada por unanimidade pelo Plenário do tribunal.A história começou a ganhar repercussão em outubro de 2024, quando Leonardo apareceu na atualização da Lista Suja divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A inclusão ocorreu após uma fiscalização realizada em novembro de 2023 nas fazendas Talismã e Lakanka, localizadas em Jussara, no interior de Goiás. Na ocasião, seis trabalhadores, entre eles um adolescente de 17 anos, foram encontrados em condições consideradas análogas à escravidão e resgatados pelas autoridades.

Na época, a defesa do cantor afirmou que a área fiscalizada estava arrendada desde 2022 para terceiros e que Leonardo não tinha responsabilidade direta pelas condições encontradas. O próprio sertanejo também se manifestou publicamente, demonstrando surpresa com a inclusão de seu nome no cadastro e negando qualquer envolvimento com a situação. Segundo informações divulgadas naquele período, houve pagamento de indenizações aos trabalhadores e outras medidas relacionadas ao caso.



Posteriormente, o Ministério Público do Trabalho firmou um acordo com Leonardo, homologado pela Justiça, que previa, entre outras condições, a exclusão definitiva de seu nome da Lista Suja. A União, representada pela Advocacia-Geral da União (AGU), contestou a medida e apresentou um mandado de segurança para tentar anular os efeitos da homologação judicial e suspender a exclusão do cantor do cadastro. A alegação era de que o MPT não teria competência para negociar uma medida relacionada a um cadastro administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



O pedido foi inicialmente rejeitado pelo desembargador Paulo Pimenta, que considerou que o acordo já havia sido homologado judicialmente e transitado em julgado. Para o magistrado, a desconstituição de um termo de conciliação com essas características exigiria uma ação rescisória, não sendo possível utilizar um mandado de segurança para esse fim. Na decisão, ele citou dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e entendimentos consolidados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).



A União ainda tentou reverter o entendimento por meio de um agravo interno, mas também não obteve sucesso. Em sessão plenária virtual no último, o Plenário do TRT-18 negou o recurso por unanimidade, mantendo o indeferimento da petição inicial e a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. O acórdão foi relatado pelo desembargador Paulo Pimenta.



Com o resultado, a tentativa da União de suspender os efeitos do acordo por meio daquele mandado de segurança não prosperou. A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor para saber se Leonardo gostaria de comentar o desfecho favorável na Justiça. Assim que houver retorno, esta nota será atualizada.