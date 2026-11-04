Mileide Mihaile marcou presença no ensaio de rua da Unidos da Tijuca - Daniel Pinheiro/BrazilNews

Mileide Mihaile marcou presença no ensaio de rua da Unidos da Tijuca Daniel Pinheiro/BrazilNews

Publicado 04/11/2026 14:00 | Atualizado 04/11/2026 19:37

coluna Daniel Nascimento descobriu que a volta de Mileide Mihaile à Unidos da Tijuca, na semana passada, deu o que falar.



Entre os assuntos ventilados à coluna está a informação de que Mileide teria desembolsado R$ 250 mil para renovar seu posto à frente da bateria. Segundo fontes ouvidas pela coluna, o suposto valor teria sido negociado diretamente com o presidente da escola. A informação, até o momento, não foi confirmada oficialmente. Amigos da coluna ligados à agremiação afirmam que alguns integrantes teriam manifestado o entendimento de que Mileide não precisaria fazer qualquer pagamento, considerando sua dedicação, presença nos ensaios e a visibilidade que trouxe à escola.



Mas os comentários não pararam por aí. O último ensaio foi marcado por uma forte chuva, daquelas que fizeram muita gente acreditar que o evento seria cancelado. De acordo com pessoas próximas à coluna, o presidente teria se manifestado contra a possibilidade de suspender a programação em razão das condições climáticas. Como nem tudo são flores no Carnaval carioca, adescobriu que a volta de Mileide Mihaile à Unidos da Tijuca, na semana passada, deu o que falar. Mas não foi exatamente pela presença da rainha de bateria na quadra , e sim por uma série de comentários que circularam nos bastidores da agremiação.Entre os assuntos ventilados à coluna está a informação de que Mileide teria desembolsado R$ 250 mil para renovar seu posto à frente da bateria. Segundo fontes ouvidas pela coluna, o suposto valor teria sido negociado diretamente com o presidente da escola. A informação, até o momento, não foi confirmada oficialmente. Amigos da coluna ligados à agremiação afirmam que alguns integrantes teriam manifestado o entendimento de que Mileide não precisaria fazer qualquer pagamento, considerando sua dedicação, presença nos ensaios e a visibilidade que trouxe à escola.Mas os comentários não pararam por aí. O último ensaio foi marcado por uma forte chuva, daquelas que fizeram muita gente acreditar que o evento seria cancelado. De acordo com pessoas próximas à coluna, o presidente teria se manifestado contra a possibilidade de suspender a programação em razão das condições climáticas.

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Ainda segundo fontes ligadas à escola, durante a conversa, ele teria feito uma comparação com os desfiles na Marquês de Sapucaí, afirmando que, se o povo enfrenta temporais para cruzar a avenida, na quadra não seria diferente.



A manifestação atribuída ao dirigente teria provocado desconforto entre alguns integrantes da escola. O episódio também teria rendido comentários nos bastidores, especialmente diante das condições climáticas enfrentadas naquela noite.



Mileide, por sua vez, surgiu com um vestido todo cravejado de pedrarias e um adereço de cabeça bastante pesado. Mesmo com a chuva, a rainha entrou no clima, se jogou no samba e marcou presença à frente da bateria.



A coluna Daniel Nascimento procurou as equipes de Mileide Mihaile e da Unidos da Tijuca para esclarecer os episódios mencionados. A representante da artista se manifestou e negou qualquer pagamento ou negociação financeira envolvendo a renovação do posto de rainha de bateria. Também esclareceu que a saída anterior de Mileide ocorreu exclusivamente por questões de agenda e compromissos profissionais. Já a agremiação foi procurada, mas não havia encaminhado resposta até o fechamento desta matéria.

Ainda segundo fontes ligadas à escola, durante a conversa, ele teria feito uma comparação com os desfiles na Marquês de Sapucaí, afirmando que, se o povo enfrenta temporais para cruzar a avenida, na quadra não seria diferente.A manifestação atribuída ao dirigente teria provocado desconforto entre alguns integrantes da escola. O episódio também teria rendido comentários nos bastidores, especialmente diante das condições climáticas enfrentadas naquela noite.Mileide, por sua vez, surgiu com um vestido todo cravejado de pedrarias e um adereço de cabeça bastante pesado. Mesmo com a chuva, a rainha entrou no clima, se jogou no samba e marcou presença à frente da bateria.A coluna Daniel Nascimento procurou as equipes de Mileide Mihaile e da Unidos da Tijuca para esclarecer os episódios mencionados. A representante da artista se manifestou e negou qualquer pagamento ou negociação financeira envolvendo a renovação do posto de rainha de bateria. Também esclareceu que a saída anterior de Mileide ocorreu exclusivamente por questões de agenda e compromissos profissionais. Já a agremiação foi procurada, mas não havia encaminhado resposta até o fechamento desta matéria.

Após a publicação, a Unidos da Tijuca também encaminhou seu posicionamento. A agremiação afirmou que a questão financeira nunca esteve relacionada à saída ou ao retorno de Mileide. Segundo a escola, o afastamento no início da temporada ocorreu por compromissos pessoais e profissionais da artista, que dificultariam sua participação nos ensaios e demais atividades.



A escola explicou ainda que o retorno foi possível após o adiamento de um compromisso e a flexibilização de outros, permitindo que Mileide conciliasse sua agenda com as atividades da agremiação.



Sobre o ensaio sob forte chuva, a Unidos da Tijuca informou que a decisão de manter a programação foi tomada em conjunto pela presidência e pela diretoria. Ressaltou, porém, que não exigiu a presença nem atribuiu falta aos componentes que não puderam comparecer.

