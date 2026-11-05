Luiza Brunet dispara contra Gabriela ex-Pugliesi em polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Luiza Brunet dispara contra Gabriela ex-Pugliesi em polêmica envolvendo Marina Ruy BarbosaFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 05/11/2026 12:40 | Atualizado 05/11/2026 14:20

A confusão começou depois que o ator João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa, que vem sendo alvo de críticas nas redes sociais em meio ao rompimento de amizades. Ao comentar a manifestação do ator, Gabriela disparou, em uma fala considerada de baixo nível: “Quer pegar ou tá pegando. CLASSIC!”, insinuando que a defesa de João poderia estar relacionada a um possível interesse amoroso dele pela atriz.A declaração não passou despercebida e acabou recebendo uma reação de Luiza Brunet. Em uma publicação que repercutia o episódio, a modelo escreveu: “Fico passada com a qualidade das mulheres de hoje. Elas são juízas de toga manchada. E não se dão conta”.Embora não tenha citado Gabriela nominalmente, o comentário de Luiza foi interpretado como uma crítica ao comportamento da influenciadora e à postura adotada na discussão envolvendo Marina.A manifestação da modelo acrescenta mais um capítulo à repercussão da polêmica, que deixou de envolver apenas Marina e suas antigas amizades e passou a mobilizar outras personalidades nas redes sociais.