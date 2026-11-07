Marina Ruy Barbosa negou envolvimento com Daniel Vorcaro - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa negou envolvimento com Daniel Vorcaro Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2026 13:52 | Atualizado 08/11/2026 13:43

O colunista acrescentou que a joia foi mencionada no processo movido por Jamel Fares contra o filho, no qual o empresário questiona supostos gastos e uma possível dilapidação do patrimônio familiar. Segundo Daniel, o anel entrou na discussão judicial como um dos elementos apresentados para ilustrar os gastos atribuídos a Abdul.A manifestação de Hasna ganhou repercussão justamente em meio aos questionamentos públicos sobre a origem da peça. Na ocasião, a mãe do empresário também demonstrou apoio a Marina e afirmou que a atriz chegou a oferecer a devolução do presente, mas que a família não teria interesse em recebê-lo de volta.Com as notificações extrajudiciais previstas para a próxima semana, Marina poderá dar um novo encaminhamento jurídico às controvérsias que envolvem seu nome. A iniciativa representa mais um capítulo da repercussão que tomou conta das redes sociais e passou a envolver também questões judiciais relacionadas à família Fares.