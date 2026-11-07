Marina Ruy Barbosa negou envolvimento com Daniel Vorcaro Reprodução/Instagram

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Daniel Nascimento
Marina Ruy Barbosa deverá tomar novas medidas jurídicas na próxima semana. Durante participação no Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira (6), a coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, revelou, com exclusividade, que a atriz pretende enviar notificações extrajudiciais a pessoas que, segundo a apuração, estariam envolvidas em uma articulação com o intuito de promover seu cancelamento e linchamento virtual, por meio de ataques e manifestações nas redes sociais.

A iniciativa tem como objetivo formalizar a contestação aos ataques e responsabilizar os envolvidos por eventuais excessos. A movimentação jurídica acontece em meio às recentes polêmicas envolvendo o nome da atriz, que passou a ser alvo de comentários e cobranças públicas nas plataformas digitais.

Durante a participação no programa, Daniel Nascimento também confirmou que o anel de noivado que Marina Ruy Barbosa ganhou de Abdul Fares não é uma herança de família, mas uma joia comprada pelo próprio empresário. A informação já havia sido revelada por Hasna Fares, mãe de Abdul, em uma manifestação nas redes sociais.
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O colunista acrescentou que a joia foi mencionada no processo movido por Jamel Fares contra o filho, no qual o empresário questiona supostos gastos e uma possível dilapidação do patrimônio familiar. Segundo Daniel, o anel entrou na discussão judicial como um dos elementos apresentados para ilustrar os gastos atribuídos a Abdul.

A manifestação de Hasna ganhou repercussão justamente em meio aos questionamentos públicos sobre a origem da peça. Na ocasião, a mãe do empresário também demonstrou apoio a Marina e afirmou que a atriz chegou a oferecer a devolução do presente, mas que a família não teria interesse em recebê-lo de volta.

Com as notificações extrajudiciais previstas para a próxima semana, Marina poderá dar um novo encaminhamento jurídico às controvérsias que envolvem seu nome. A iniciativa representa mais um capítulo da repercussão que tomou conta das redes sociais e passou a envolver também questões judiciais relacionadas à família Fares.
Após a publicação, a assessoria de Marina Ruy Barbosa entrou em contato com a coluna e informou que a atriz não pretende recorrer ao Judiciário em razão dos ataques e manifestações nas redes sociais. Marina segue trabalhando e só quer ter paz para continuar sua vida e dar conta dos três projetos que estão acontecendo simultaneamente.