Marina Ruy Barbosa negou envolvimento com Daniel Vorcaro Reprodução/Instagram
A iniciativa tem como objetivo formalizar a contestação aos ataques e responsabilizar os envolvidos por eventuais excessos. A movimentação jurídica acontece em meio às recentes polêmicas envolvendo o nome da atriz, que passou a ser alvo de comentários e cobranças públicas nas plataformas digitais.
Durante a participação no programa, Daniel Nascimento também confirmou que o anel de noivado que Marina Ruy Barbosa ganhou de Abdul Fares não é uma herança de família, mas uma joia comprada pelo próprio empresário. A informação já havia sido revelada por Hasna Fares, mãe de Abdul, em uma manifestação nas redes sociais.
O colunista acrescentou que a joia foi mencionada no processo movido por Jamel Fares contra o filho, no qual o empresário questiona supostos gastos e uma possível dilapidação do patrimônio familiar. Segundo Daniel, o anel entrou na discussão judicial como um dos elementos apresentados para ilustrar os gastos atribuídos a Abdul.
A manifestação de Hasna ganhou repercussão justamente em meio aos questionamentos públicos sobre a origem da peça. Na ocasião, a mãe do empresário também demonstrou apoio a Marina e afirmou que a atriz chegou a oferecer a devolução do presente, mas que a família não teria interesse em recebê-lo de volta.
Com as notificações extrajudiciais previstas para a próxima semana, Marina poderá dar um novo encaminhamento jurídico às controvérsias que envolvem seu nome. A iniciativa representa mais um capítulo da repercussão que tomou conta das redes sociais e passou a envolver também questões judiciais relacionadas à família Fares.
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