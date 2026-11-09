Espólio de Tim Maia conquista indenização de R$ 9,9 milhões contra o CorinthiansFoto: Arte coluna Daniel Nascimento
A briga envolve a utilização de versos de um dos maiores sucessos de Tim Maia em camisas do Corinthians e também em uma vinheta em vídeo, sem autorização dos titulares dos direitos autorais. O caso chegou a um novo capítulo depois que o espólio questionou os critérios utilizados para calcular o valor da indenização.
E a família não queria deixar a conta como estava. Em um dos recursos apresentados, o espólio pediu o restabelecimento de uma multa de 10%, além da aplicação de um multiplicador em dobro sobre os danos materiais, conforme os critérios apontados pela perícia.
Um dos pontos que pesaram no cálculo foi o uso da música nas camisas do Corinthians durante uma partida disputada em 26 de maio de 2016. Durante a perícia, foram solicitados documentos para identificar quantas peças haviam sido produzidas. Como as informações não foram apresentadas, foi considerada a estimativa de 3 mil camisas.
Cada unidade recebeu o valor de referência de R$ 300, o que resultou em R$ 900 mil em danos materiais. O tribunal também considerou a multa de 10%, correspondente a R$ 370.154,38, e a aplicação da duplicação dos danos materiais, com fundamento na legislação de direitos autorais e no entendimento jurídico conhecido como “lucro da intervenção”.
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