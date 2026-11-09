Espólio de Tim Maia conquista indenização de R$ 9,9 milhões contra o Corinthians - Foto: Arte coluna Daniel Nascimento

Espólio de Tim Maia conquista indenização de R$ 9,9 milhões contra o CorinthiansFoto: Arte coluna Daniel Nascimento

Publicado 09/11/2026 08:00

Coluna Daniel Nascimento descobriu que, no último mês, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)



A briga envolve a utilização de versos de um dos maiores sucessos de Tim Maia em camisas do Corinthians e também em uma vinheta em vídeo, sem autorização dos titulares dos direitos autorais. O caso chegou a um novo capítulo depois que o espólio questionou os critérios utilizados para calcular o valor da indenização.



E a família não queria deixar a conta como estava. Em um dos recursos apresentados, o espólio pediu o restabelecimento de uma multa de 10%, além da aplicação de um multiplicador em dobro sobre os danos materiais, conforme os critérios apontados pela perícia.

A conta do Corinthians ficou ainda mais pesada na disputa judicial envolvendo o espólio de Tim Maia. Adescobriu que, no último mês, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) bateu o martelo e elevou para R$ 9,94 milhões a indenização por danos materiais pelo uso não autorizado de trechos da música “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)” em materiais ligados ao clube.A briga envolve a utilização de versos de um dos maiores sucessos de Tim Maia em camisas do Corinthians e também em uma vinheta em vídeo, sem autorização dos titulares dos direitos autorais. O caso chegou a um novo capítulo depois que o espólio questionou os critérios utilizados para calcular o valor da indenização.E a família não queria deixar a conta como estava. Em um dos recursos apresentados, o espólio pediu o restabelecimento de uma multa de 10%, além da aplicação de um multiplicador em dobro sobre os danos materiais, conforme os critérios apontados pela perícia.

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Um dos pontos que pesaram no cálculo foi o uso da música nas camisas do Corinthians durante uma partida disputada em 26 de maio de 2016. Durante a perícia, foram solicitados documentos para identificar quantas peças haviam sido produzidas. Como as informações não foram apresentadas, foi considerada a estimativa de 3 mil camisas.



Cada unidade recebeu o valor de referência de R$ 300, o que resultou em R$ 900 mil em danos materiais. O tribunal também considerou a multa de 10%, correspondente a R$ 370.154,38, e a aplicação da duplicação dos danos materiais, com fundamento na legislação de direitos autorais e no entendimento jurídico conhecido como “lucro da intervenção”. Um dos pontos que pesaram no cálculo foi o uso da música nas camisas do Corinthians durante uma partida disputada em 26 de maio de 2016. Durante a perícia, foram solicitados documentos para identificar quantas peças haviam sido produzidas. Como as informações não foram apresentadas, foi considerada a estimativa de 3 mil camisas.Cada unidade recebeu o valor de referência de R$ 300, o que resultou em R$ 900 mil em danos materiais. O tribunal também considerou a multa de 10%, correspondente a R$ 370.154,38, e a aplicação da duplicação dos danos materiais, com fundamento na legislação de direitos autorais e no entendimento jurídico conhecido como “lucro da intervenção”.

Na prática, esse entendimento busca impedir que alguém obtenha vantagem econômica explorando um direito que pertence a outra pessoa sem a devida autorização.

Com o novo julgamento, a indenização chegou a R$ 9.943.396,28, representando uma vitória expressiva para o espólio de Tim Maia. A decisão, porém, não chega como uma surpresa para o Corinthians. No início do ano, o próprio clube já classificava a possível perda desse valor como provável em seus registros financeiros.

Agora, com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o risco financeiro ganhou um novo capítulo na Justiça. O Corinthians ainda pode recorrer, e a disputa está longe de ter um desfecho definitivo.

A coluna entrou em contato com as partes envolvidas. Caso haja manifestação, a matéria poderá ser atualizada a qualquer momento.