Ary Fontoura aciona a Justiça contra inquilina por dívida de R$ 131 mil em aluguéisFoto: Divulgação/TV Globo
De acordo com os autos, a dívida é referente ao período entre março de 2024 e fevereiro de 2026. O valor cobrado pelo global já leva em conta o desconto do título de capitalização que havia sido oferecido como garantia no contrato. Na versão apresentada por Ary, a quantia foi consumida pelos aluguéis em atraso acumulados e deixou de ser suficiente para cobrir os valores em aberto.
A Justiça concedeu uma liminar favorável a Ary Fontoura em maio deste ano. Na decisão, a juíza Françoise Picot Cully determinou que a locatária deixasse o imóvel em até 15 dias. Para a magistrada, os documentos apresentados indicavam, em uma primeira análise, a existência do contrato e o não pagamento dos aluguéis e encargos.
Segundo os registros do processo, o mandado de despejo e citação foi cumprido em 29 de junho, ou seja, a inquilina tomou ciência de que deveria deixar o apartamento e de que estava sendo processada por Ary. O prazo concedido à locatária terminou no dia 21 de julho. No dia seguinte, os advogados do ator apresentaram uma petição afirmando que ela não havia pago a dívida, tampouco deixado o apartamento ou apresentado defesa.
Em resposta ao descumprimento, a defesa do ator pediu que a Justiça reconheça a revelia da inquilina e determine o despejo compulsório, ou seja, a desocupação forçada, com a expedição de um novo mandado para que a medida seja realizada por um oficial de Justiça. Os advogados também solicitaram que os pedidos apresentados na ação sejam julgados procedentes.
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