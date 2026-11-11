Ary Fontoura aciona a Justiça contra inquilina por dívida de R$ 131 mil em aluguéis - Foto: Divulgação/TV Globo

Ary Fontoura aciona a Justiça contra inquilina por dívida de R$ 131 mil em aluguéisFoto: Divulgação/TV Globo

Publicado 11/11/2026 07:55 | Atualizado 11/11/2026 12:01

coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que Ary Fontoura teve que recorrer à Justiça para tentar resolver uma pendência envolvendo um imóvel de sua propriedade no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio.



De acordo com os autos, a dívida é referente ao período entre março de 2024 e fevereiro de 2026. O valor cobrado pelo global já leva em conta o desconto do título de capitalização que havia sido oferecido como garantia no contrato. Na versão apresentada por Ary, a quantia foi consumida pelos aluguéis em atraso acumulados e deixou de ser suficiente para cobrir os valores em aberto.



A Justiça concedeu uma liminar favorável a Ary Fontoura em maio deste ano. Na decisão, a juíza Françoise Picot Cully determinou que a locatária deixasse o imóvel em até 15 dias. Para a magistrada, os documentos apresentados indicavam, em uma primeira análise, a existência do contrato e o não pagamento dos aluguéis e encargos. descobriu com exclusividade que Ary Fontoura teve que recorrer à Justiça para tentar resolver uma pendência envolvendo um imóvel de sua propriedade no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. O ator move uma ação de despejo contra uma inquilina e cobra R$ 131.602,48 em aluguéis e encargos que, segundo o processo, deixaram de ser pagos ao longo de quase dois anos.De acordo com os autos, a dívida é referente ao período entre março de 2024 e fevereiro de 2026. O valor cobrado pelo global já leva em conta o desconto do título de capitalização que havia sido oferecido como garantia no contrato. Na versão apresentada por Ary, a quantia foi consumida pelos aluguéis em atraso acumulados e deixou de ser suficiente para cobrir os valores em aberto.A Justiça concedeu uma liminar favorável a Ary Fontoura em maio deste ano. Na decisão, a juíza Françoise Picot Cully determinou que a locatária deixasse o imóvel em até 15 dias. Para a magistrada, os documentos apresentados indicavam, em uma primeira análise, a existência do contrato e o não pagamento dos aluguéis e encargos.

Leia Mais Ronaldo Fenômeno escapa de cobrança milionária, e banco é condenado em ação

Volta de Mileide à Unidos da Tijuca é marcada por tensão nos bastidores

Luiza Brunet dispara contra ex-Pugliesi em polêmica com Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa prepara notificações extrajudiciais para a próxima semana

Segundo os registros do processo, o mandado de despejo e citação foi cumprido em 29 de junho, ou seja, a inquilina tomou ciência de que deveria deixar o apartamento e de que estava sendo processada por Ary. O prazo concedido à locatária terminou no dia 21 de julho. No dia seguinte, os advogados do ator apresentaram uma petição afirmando que ela não havia pago a dívida, tampouco deixado o apartamento ou apresentado defesa.



Em resposta ao descumprimento, a defesa do ator pediu que a Justiça reconheça a revelia da inquilina e determine o despejo compulsório, ou seja, a desocupação forçada, com a expedição de um novo mandado para que a medida seja realizada por um oficial de Justiça. Os advogados também solicitaram que os pedidos apresentados na ação sejam julgados procedentes. Segundo os registros do processo, o mandado de despejo e citação foi cumprido em 29 de junho, ou seja, a inquilina tomou ciência de que deveria deixar o apartamento e de que estava sendo processada por Ary. O prazo concedido à locatária terminou no dia 21 de julho. No dia seguinte, os advogados do ator apresentaram uma petição afirmando que ela não havia pago a dívida, tampouco deixado o apartamento ou apresentado defesa.Em resposta ao descumprimento, a defesa do ator pediu que a Justiça reconheça a revelia da inquilina e determine o despejo compulsório, ou seja, a desocupação forçada, com a expedição de um novo mandado para que a medida seja realizada por um oficial de Justiça. Os advogados também solicitaram que os pedidos apresentados na ação sejam julgados procedentes.

Já se passaram quase quatro meses e, até o presente momento, não houve uma nova decisão judicial sobre o pedido de despejo compulsório. Também não consta nos autos confirmação de que o imóvel tenha sido efetivamente desocupado. Porém, este jornalista, que não foge do serviço, foi atrás da informação e descobriu, por meio de um amigo da coluna, que o imóvel localizado na Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, no Recreio dos Bandeirantes, ainda se encontra ocupado pela mesma inquilina. Xiiiiii!

A coluna procurou o ator Ary Fontoura, mas, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para manifestações.