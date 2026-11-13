Funcionários da RedeTV! saíram na porrada em plena Redação de JornalismoDivulgação/RedeTV!
Segundo fontes ouvidas pela coluna, há colaboradores que estão há meses sem receber pelos serviços prestados. São os chamados profissionais pós-pagos, contratados como freelancers, que realizam os trabalhos e, posteriormente, por meio de PJ, emitem notas fiscais para receber pelos serviços.
Outra fonte ligada ao canal não escondeu a preocupação com o momento vivido pela emissora. "Está todo mundo com medo de chegar à sede e encontrar as portas fechadas", relatou. Um colaborador que trabalhou no canal durante quase uma década afirmou que nunca havia presenciado uma situação semelhante durante sua passagem pela RedeTV!.
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A administração da emissora estaria atualmente sob a influência dos filhos de Amilcare Dallevo, que ocupam posições estratégicas em diferentes setores. Um deles está à frente da área comercial, outro responde pela parte digital e a terceira atua na produção artística do canal.
Mas não é só a questão dos pagamentos que tem deixado muitos apreensivos. Segundo outra fonte da coluna, também circulam nos corredores comentários sobre uma possível mudança de endereço da sede da emissora. Recentemente, uma equipe teria estado no local para fazer medições tanto no terreno onde funciona a atual sede quanto na área vizinha, que pertence à emissora, mas não é utilizada.
Curiosamente, apesar das dificuldades financeiras relatadas, a programação religiosa continua representando uma importante fonte de receita para o canal. De acordo com uma fonte ouvida pela coluna, os horários comercializados para atrações de diferentes denominações religiosas estão entre os principais responsáveis pelo faturamento da RedeTV!, com destaque para programas ligados à Igreja Internacional da Graça de Deus e à Igreja Universal do Reino de Deus.
Enquanto isso, nos corredores da emissora, a pergunta que ninguém parece conseguir responder é até quando a situação vai continuar assim.
A coluna Daniel Nascimento entrou em contato com a emissora. A matéria será atualizada assim que houver manifestação.
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