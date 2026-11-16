Justiça nega pedido de mulher para ficar com cachorro de Letícia Sabatella - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Justiça nega pedido de mulher para ficar com cachorro de Letícia SabatellaFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 16/11/2026 08:00

coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que Juliana Bittencourt, que adotou o animal após ele ser encaminhado para adoção sem autorização dos tutores, voltou a recorrer ao Judiciário na tentativa de ficar com o cão. No entanto, teve mais um pedido de urgência negado.



A empresária entrou com uma nova ação contra Letícia e Daniel, pedindo a restituição da guarda de Bertholdo ou, a regulamentação de visitas e convivência. Na Justiça, Juliana afirma que adotou o cachorro em 21 de fevereiro de 2025, por intermédio da ONG Cãorrijo, e que ele permaneceu cerca de 18 meses com sua família. Ela também relata que o animal desenvolveu uma relação de afeto especialmente próxima com sua filha menor de idade, que teria sentido os efeitos da separação e estaria recebendo acompanhamento psicológico.



O primeiro pedido foi analisado em (24/9), pela 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, na primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na ocasião, a Justiça negou a solicitação para que Bertholdo fosse imediatamente retirado da casa dos atores e devolvido à empresária. A decisão levou em conta o retorno do cachorro aos cuidados dos tutores em 24 de agosto, após uma determinação judicial, e considerou que uma nova mudança de ambiente, sem ouvir previamente os envolvidos, não seria prudente.



O juiz também observou que os documentos apresentados por Juliana não demonstravam uma situação atual e concreta de risco à saúde, à integridade ou ao bem-estar do animal que justificasse sua retirada imediata. O pedido alternativo de convivência, porém, não foi descartado. Sua análise ficou reservada para depois que Letícia e Daniel se manifestassem no processo. A disputa pela guarda de Bertholdo, cachorro dos atores Letícia Sabatella e Daniel Dantas , ganhou mais um capítulo na Justiça do rio. Adescobriu, com exclusividade, que Juliana Bittencourt, que adotou o animal após ele ser encaminhado para adoção sem autorização dos tutores, voltou a recorrer ao Judiciário na tentativa de ficar com o cão. No entanto, teve mais um pedido de urgência negado.A empresária entrou com uma nova ação contra Letícia e Daniel, pedindo a restituição da guarda de Bertholdo ou, a regulamentação de visitas e convivência. Na Justiça, Juliana afirma que adotou o cachorro em 21 de fevereiro de 2025, por intermédio da ONG Cãorrijo, e que ele permaneceu cerca de 18 meses com sua família. Ela também relata que o animal desenvolveu uma relação de afeto especialmente próxima com sua filha menor de idade, que teria sentido os efeitos da separação e estaria recebendo acompanhamento psicológico.O primeiro pedido foi analisado em (24/9), pela 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, na primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na ocasião, a Justiça negou a solicitação para que Bertholdo fosse imediatamente retirado da casa dos atores e devolvido à empresária. A decisão levou em conta o retorno do cachorro aos cuidados dos tutores em 24 de agosto, após uma determinação judicial, e considerou que uma nova mudança de ambiente, sem ouvir previamente os envolvidos, não seria prudente.O juiz também observou que os documentos apresentados por Juliana não demonstravam uma situação atual e concreta de risco à saúde, à integridade ou ao bem-estar do animal que justificasse sua retirada imediata. O pedido alternativo de convivência, porém, não foi descartado. Sua análise ficou reservada para depois que Letícia e Daniel se manifestassem no processo.

O desembargador destacou que ainda é necessário compreender melhor como o cachorro está adaptado à casa dos atores, quais cuidados vem recebendo e se existe a possibilidade de preservar os laços afetivos anteriormente construídos. Como a ação também envolve o interesse de uma criança, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Por enquanto, Juliana não conseguiu a transferência da guarda nem obteve uma decisão que estabeleça visitas provisórias a Bertholdo. Isso não significa, contudo, que a disputa tenha chegado ao fim. A ação continua em andamento, e o pedido alternativo de convivência ainda aguarda apreciação na primeira instância. Enquanto isso, o cachorro permanece com Letícia Sabatella e Daniel Dantas.

Relembre o caso

No início de 2025, enquanto o ator Daniel Dantas fazia tratamento contra o câncer e Letícia Sabatella cuidava da mãe, o casal deixou temporariamente os cães Bertholdo e Bebê sob os cuidados de uma veterinária. Segundo os atores, os animais foram encaminhados para adoção pela ONG Cãorrijo RJ sem autorização. Bertholdo foi adotado por Juliana Bittencourt, enquanto Bebê ficou com outro tutor.

Letícia e Daniel recorreram à Justiça para recuperar os animais. Bebê voltou para casa após um acordo, mas a disputa por Bertholdo seguiu nos tribunais. A Justiça reconheceu o direito dos atores de reaver o cachorro, que retornou à casa deles em 24 de agosto de 2026. Agora, Juliana busca na Justiça a possibilidade de recuperar a guarda ou, ao menos, manter contato com o animal.