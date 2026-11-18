Maria Bethânia leva susto com conta de água e faz barulho na Justiça - Foto: Divulgação

Maria Bethânia leva susto com conta de água e faz barulho na JustiçaFoto: Divulgação

Publicado 18/11/2026 08:00

A empresa, por sua vez, negou irregularidades nas cobranças e afirmou que os valores correspondiam ao consumo registrado pelo hidrômetro, que teria sido substituído e aferido pelo Ibametro. Ao analisar o processo, a juíza Célia Maria Cardozo dos Reis Queiroz entendeu que a empresa não conseguiu comprovar a regularidade das medições que justificassem os altos valores cobrados. Na primeira sentença, a magistrada determinou o recálculo de quatro faturas, com base no consumo médio de 16 metros cúbicos.Agora, a artista acaba de conquistar uma nova decisão favorável na Justiça baiana, que reconheceu seu direito à restituição de valores pagos a mais e determinou o recálculo de seis faturas. A mudança ocorreu após a cantora apresentar embargos de declaração, apontando que as contas de setembro e outubro de 2022 também apresentavam cobranças incompatíveis com seu histórico de consumo. A juíza aceitou o argumento e estendeu a revisão às faturas com vencimento entre maio e outubro daquele ano.A magistrada também reconheceu o direito de Maria Bethânia à devolução simples dos valores pagos acima do devido nas contas emitidas entre maio e julho de 2022, com correção monetária e juros. Como nem tudo são flores, o pedido que a cantora fez para que a empresa a restituísse em dobro foi negado. Segundo a juíza, não ficou comprovada má-fé da concessionária, que atribuiu o problema a uma anomalia transitória no equipamento de medição.Pela decisão, a Embasa deverá apresentar as seis novas faturas, calculadas com base no consumo de 16 metros cúbicos e descontados os valores já depositados judicialmente, em até 15 dias após o trânsito em julgado. A Justiça também manteve a proibição de negativar o nome ou CPF da cantora em razão das cobranças contestadas.