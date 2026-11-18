Maria Bethânia leva susto com conta de água e faz barulho na JustiçaFoto: Divulgação
Segundo os autos do processo, as contas, que variavam entre R$ 53 e R$ 153, começaram a subir sem explicação. Uma delas chegou a R$ 1.340,47, outra, a R$ 2.844,66. O maior susto veio com uma fatura de R$ 6.845,16, que apontava um consumo de 234 metros cúbicos de água. Isso tudo para um imóvel que permanecia fechado em determinados períodos, segundo alegou Bethânia no processo, informando que os valores não correspondiam à realidade. A cantora até procurou a concessionária, mas, sem conseguir resolver o problema, decidiu recorrer à Justiça.
A empresa, por sua vez, negou irregularidades nas cobranças e afirmou que os valores correspondiam ao consumo registrado pelo hidrômetro, que teria sido substituído e aferido pelo Ibametro. Ao analisar o processo, a juíza Célia Maria Cardozo dos Reis Queiroz entendeu que a empresa não conseguiu comprovar a regularidade das medições que justificassem os altos valores cobrados. Na primeira sentença, a magistrada determinou o recálculo de quatro faturas, com base no consumo médio de 16 metros cúbicos.
Agora, a artista acaba de conquistar uma nova decisão favorável na Justiça baiana, que reconheceu seu direito à restituição de valores pagos a mais e determinou o recálculo de seis faturas. A mudança ocorreu após a cantora apresentar embargos de declaração, apontando que as contas de setembro e outubro de 2022 também apresentavam cobranças incompatíveis com seu histórico de consumo. A juíza aceitou o argumento e estendeu a revisão às faturas com vencimento entre maio e outubro daquele ano.
A magistrada também reconheceu o direito de Maria Bethânia à devolução simples dos valores pagos acima do devido nas contas emitidas entre maio e julho de 2022, com correção monetária e juros. Como nem tudo são flores, o pedido que a cantora fez para que a empresa a restituísse em dobro foi negado. Segundo a juíza, não ficou comprovada má-fé da concessionária, que atribuiu o problema a uma anomalia transitória no equipamento de medição.
Pela decisão, a Embasa deverá apresentar as seis novas faturas, calculadas com base no consumo de 16 metros cúbicos e descontados os valores já depositados judicialmente, em até 15 dias após o trânsito em julgado. A Justiça também manteve a proibição de negativar o nome ou CPF da cantora em razão das cobranças contestadas.
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