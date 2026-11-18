Walber Ribeiro ao lado da atriz e modelo Rayanne Morais, eleita Miss Rio de Janeiro 2012, que na época namorava o cantor LatinoFoto: Reprodulção/ Redes sociais
O falecimento aconteceu na terça-feira (17). O velório e o sepultamento estão previstos para esta quarta-feira (18), às 9h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, também na Baixada Fluminense. Walber completaria 69 anos no próximo mês.
Com uma história dedicada ao universo da moda, Walber começou a buscar seu espaço ainda aos 16 anos. Em 1987, deu início à carreira como produtor de concursos de beleza, tendo entre suas primeiras iniciativas o evento Mais Bela Comerciária, realizado em Vilar dos Teles.
Ao longo das décadas, consolidou seu trabalho como produtor, professor de modelos e manequins e organizador de concursos. Um de seus projetos mais conhecidos foi o Miss e Mister São João de Meriti, que chegou à 24ª edição em 2024, tornando-se parte da história cultural do município.
Entre os talentos que passaram por seu trabalho está a atriz Eli Ferreira, conhecida por interpretar a personagem Professorinha no remake da novela Pantanal, da TV Globo. Antes de seguir carreira artística, ela conquistou o título de Miss Belford Roxo, em 2010.
Para quem acompanhou a efervescência da moda na Baixada Fluminense desde os anos 1980, Walber deixa uma história marcada pela dedicação aos concursos de beleza, pela formação de novos talentos e pelas oportunidades que ajudou a proporcionar. Seu legado permanece na memória de quem teve a vida atravessada por seu trabalho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.