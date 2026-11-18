Walber Ribeiro ao lado da atriz e modelo Rayanne Morais, eleita Miss Rio de Janeiro 2012, que na época namorava o cantor Latino - Foto: Reprodulção/ Redes sociais

Walber Ribeiro ao lado da atriz e modelo Rayanne Morais, eleita Miss Rio de Janeiro 2012, que na época namorava o cantor LatinoFoto: Reprodulção/ Redes sociais

Publicado 18/11/2026 07:00





O falecimento aconteceu na terça-feira (17). O velório e o sepultamento estão previstos para esta quarta-feira (18), às 9h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, também na Baixada Fluminense. Walber completaria 69 anos no próximo mês.



Com uma história dedicada ao universo da moda, Walber começou a buscar seu espaço ainda aos 16 anos. Em 1987, deu início à carreira como produtor de concursos de beleza, tendo entre suas primeiras iniciativas o evento Mais Bela Comerciária, realizado em Vilar dos Teles. Morreu, aos 68 anos, Walber Ribeiro, produtor de concursos de beleza que construiu uma trajetória de destaque na Baixada Fluminense , no Rio de Janeiro. Conhecido e querido no universo Miss, ele atuava especialmente em São João de Meriti, onde ajudou a revelar talentos e abriu caminhos para diferentes gerações de modelos e manequins. A causa da morte não foi divulgada pela família.O falecimento aconteceu na terça-feira (17). O velório e o sepultamento estão previstos para esta quarta-feira (18), às 9h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, também na Baixada Fluminense. Walber completaria 69 anos no próximo mês.Com uma história dedicada ao universo da moda, Walber começou a buscar seu espaço ainda aos 16 anos. Em 1987, deu início à carreira como produtor de concursos de beleza, tendo entre suas primeiras iniciativas o evento Mais Bela Comerciária, realizado em Vilar dos Teles.