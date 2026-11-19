Casal gospel prega santidade, mas bastidores escondem outra história - Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA

Casal gospel prega santidade, mas bastidores escondem outra históriaFoto: Imagem ilustrativa gerada por IA

Publicado 19/11/2026 08:00

Segundo pessoas próximas ao casal, o marido, também bastante conhecido no meio religioso, viveu um relacionamento extraconjugal com uma integrante de sua própria igreja há alguns anos, que teria durado por volta de sete meses. A jovem, inclusive, teria comentado o envolvimento em uma roda de amigos, deixando os presentes perplexos. A história teria causado tamanho desconforto que algumas pessoas chegaram a mudar de congregação.O detalhe que chama ainda mais atenção é que, segundo essas mesmas fontes, a esposa já desconfiava do que acontecia. Conhecida entre pessoas próximas pelo temperamento arrogante, ela jamais daria o braço a torcer. Por isso, preferia preservar o relacionamento e manter, diante do público e dos fiéis, a imagem de casamento perfeito que tanto faz questão de pregar.