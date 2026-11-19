Casal gospel prega santidade, mas bastidores escondem outra históriaFoto: Imagem ilustrativa gerada por IA
A esposa, cantora e pastora bastante conhecida no meio gospel, costuma pregar santidade e ensinar a receita do casamento perfeito. Nas redes sociais e nos púlpitos, dá verdadeiras aulas sobre relacionamentos e não economiza nos julgamentos quando o assunto é o comportamento amoroso de outras mulheres.
Mas, ao que tudo indica, a preocupação em vender santidade é tanta que a vigilância dentro de casa não funciona.
Segundo pessoas próximas ao casal, o marido, também bastante conhecido no meio religioso, viveu um relacionamento extraconjugal com uma integrante de sua própria igreja há alguns anos, que teria durado por volta de sete meses. A jovem, inclusive, teria comentado o envolvimento em uma roda de amigos, deixando os presentes perplexos. A história teria causado tamanho desconforto que algumas pessoas chegaram a mudar de congregação.
O detalhe que chama ainda mais atenção é que, segundo essas mesmas fontes, a esposa já desconfiava do que acontecia. Conhecida entre pessoas próximas pelo temperamento arrogante, ela jamais daria o braço a torcer. Por isso, preferia preservar o relacionamento e manter, diante do público e dos fiéis, a imagem de casamento perfeito que tanto faz questão de pregar.
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