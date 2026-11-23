Virginia Fonseca leva invertida do INPI ao tentar registrar Instituto Marias e José - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Virginia Fonseca leva invertida do INPI ao tentar registrar Instituto Marias e JoséFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 23/11/2026 18:34

O instituto fundamentou a exigência no artigo 128, parágrafo 1º, da Lei de Propriedade Industrial, que determina que o requerente de uma marca precisa exercer efetiva e licitamente a atividade relacionada aos produtos ou serviços que pretende proteger.Um detalhe chama atenção: o próprio despacho esclarece que não basta alegar participação societária em uma empresa que desenvolva as atividades ou transferir o pedido para outra companhia. A comprovação precisa ser feita pela própria pessoa física que solicitou o registro.Pelo visto, a ajuda ao projeto Projeto Levando Amor, em Aparecida de Goiânia, feita há três anos, às vésperas do Dia das Crianças, onde Virginia e Zé Felipe promoveram uma festa para cerca de 150 crianças assistidas pela instituição, nem tampouco a doação de R$ 1 milhão à AACD servirão como comprovação.Vale lembrar que a movimentação de Virginia no INPI já havia chamado atenção anteriormente. Em reportagens anteriores, veio à tona que a influenciadora havia feito diversos pedidos de registro de marcas utilizando os nomes dos filhos. Agora, a consulta ao processo do Instituto Marias e José mostra que o pedido enfrenta uma exigência administrativa e que o prazo para cumprimento terminou.Apesar da situação, o registro não foi definitivamente negado. Virginia protocolou o que foi exigido e agora aguarda a análise e a decisão administrativa do órgão.