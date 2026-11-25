Bruna Marquezine é alvo de ação judicial movida por advogada, mas processo é extinto antes de atriz ser notificada - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Bruna Marquezine é alvo de ação judicial movida por advogada, mas processo é extinto antes de atriz ser notificadaFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 25/11/2026 08:00 | Atualizado 25/11/2026 09:19

Coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que uma advogada da Paraíba ingressou com uma ação contra a atriz, alegando ter sido alvo de ataques nas redes sociais por parte da artista.



Na ação de indenização por danos morais, que tramitou no 1º Juizado Especial Cível de João Pessoa, a mulher afirmou ter sido alvo de ofensas públicas. Conforme relatado no processo, a advogada e Bruna não se conheciam pessoalmente, mantendo apenas um vínculo superficial por meio das redes sociais, sem qualquer proximidade ou intimidade.



Segundo a mulher, ela costumava interagir com elogios nas publicações da atriz. No entanto, a situação teria mudado de forma inesperada. A advogada afirmou que passou a receber respostas de Bruna com expressões que classificou como injuriosas, ofensivas e difamatórias, o que, segundo ela, teria provocado constrangimento diante de outros usuários que tinham acesso às publicações.



A advogada ainda afirmou que, no mesmo período, seu perfil nas redes sociais teria passado a ser alvo de ataques de haters que, conforme sua alegação, reproduziam conteúdos semelhantes e seguiam o perfil da atriz. A mulher afirmou que chegou a questionar Bruna se estaria sendo confundida com alguma desafeta dela, uma vez que nunca teria existido qualquer desentendimento anterior entre as duas. Ela também destacou que ambas moravam em estados diferentes, Nos autos não consta ela informando se Bruna a teria respondido.

Bruna Marquezine entrou no centro de uma polêmica judicial e, ao que tudo indica, nem tomou ciência, pois nem mesmo foi formalmente comunicada sobre o caso. Adescobriu, com exclusividade, que uma advogada da Paraíba ingressou com uma ação contra a atriz, alegando ter sido alvo de ataques nas redes sociais por parte da artista.Na ação de indenização por danos morais, que tramitou no 1º Juizado Especial Cível de João Pessoa, a mulher afirmou ter sido alvo de ofensas públicas. Conforme relatado no processo, a advogada e Bruna não se conheciam pessoalmente, mantendo apenas um vínculo superficial por meio das redes sociais, sem qualquer proximidade ou intimidade.Segundo a mulher, ela costumava interagir com elogios nas publicações da atriz. No entanto, a situação teria mudado de forma inesperada. A advogada afirmou que passou a receber respostas de Bruna com expressões que classificou como injuriosas, ofensivas e difamatórias, o que, segundo ela, teria provocado constrangimento diante de outros usuários que tinham acesso às publicações.A advogada ainda afirmou que, no mesmo período, seu perfil nas redes sociais teria passado a ser alvo de ataques de haters que, conforme sua alegação, reproduziam conteúdos semelhantes e seguiam o perfil da atriz. A mulher afirmou que chegou a questionar Bruna se estaria sendo confundida com alguma desafeta dela, uma vez que nunca teria existido qualquer desentendimento anterior entre as duas. Ela também destacou que ambas moravam em estados diferentes, Nos autos não consta ela informando se Bruna a teria respondido.

Diante do que classificou como ofensas reiteradas, a mulher decidiu recorrer ao Judiciário e pediu indenização por danos morais, além de uma medida urgente para impedir que a atriz publicasse ou mencionasse conteúdos relacionados a ela. O valor atribuído à causa foi de R$ 1.518,00.

O desfecho do processo

O que chama a atenção nos autos é que a ação não avançou para uma análise do mérito das acusações. Em decisão inicial, a Justiça determinou que a advogada complementasse a petição, apresentando informações necessárias para a identificação da ré, como o número do CPF e o endereço residencial completo de Bruna Marquezine. Também foi exigida a apresentação de documentos que comprovassem os fatos narrados, ou seja, quem acusa é que tem que provar, e, nesse caso, a juíza pediu as provas dos supostos delitos cometidos pela artista.

A autora, porém, não atendeu integralmente à determinação judicial. A juíza leiga Anna Gabryella Pereira de Medeiros, apontou que a petição continuava sem dados essenciais para a identificação da atriz e sem documentos mínimos capazes de comprovar as acuzações.

Sendo assim, a ação, ajuizada em nome de Bruna Marquezine, utilizando seu nome artístico, cuja grafia e identificação diferem do nome civil da atriz, foi considerada inepta e acabou extinta sem resolução do mérito. A decisão foi homologada pela juíza Teresa Cristina de Lyra Pereira Veloso. O trânsito em julgado foi certificado no primeiro semestre deste ano, quando também foi determinado o arquivamento definitivo do processo.

Bruna sequer chegou a ser citada para apresentar defesa. Não há registro, no processo consultado, de que a atriz tenha sido formalmente comunicada sobre a ação. Assim, as acusações não chegaram a ser examinadas pela Justiça, e não houve decisão sobre a veracidade dos fatos narrados pela advogada.

Após a publicação da matéria, a coluna entrou em contato com a assessoria de Bruna Marquezine para solicitar um posicionamento sobre o caso. Caso haja retorno, a nota será atualizada.

Marina Ruy Barbosa também foi processada pela mesma advogada

Neste ano, a Coluna Daniel Nascimento revelou um episódio semelhante envolvendo a atriz Marina Ruy Barbosa. E as coincidências não param por aí: Marina também foi processada pela mesma advogada que moveu a ação contra Bruna Marquezine, com alegações semelhantes.

Assim como no caso de Bruna, o processo envolvendo Marina também acabou arquivado. Conforme noticiado pela coluna à época, a ação se apoiava nos relatos apresentados pela autora, sem que fossem acompanhados de elementos probatórios concretos capazes de sustentar as acusações.