Rayane Figliuzzi e BeloReprodução/Instagram
Os áudios em questão fazem parte daquele período turbulento em que Belo estava querendo colocar um ponto-final no relacionamento. Na ocasião, inclusive, este colunista que vos fala chegou a revelar no “Fofocalizando”, do SBT, que o cantor estava à procura de um imóvel para acomodar a influenciadora. Belo buscava um apartamento de dois a três quartos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com aluguel entre R$ 10 mil e R$ 12 mil mensais.
Porém, isso faz parte do passado. A coluna descobriu que a decisão do cantor de não alugar mais o imóvel foi tomada há pouco mais de duas semanas. Inclusive, amigos da coluna contaram que, entre trancos e barrancos, Belo e Rayane se gostam. Ou seja, mesmo após as brigas, os dois seguem juntos.
Entenda a polêmica
Mas o pau quebrou mesmo após a entrevista, quando áudios atribuídos a Belo e Rayane, também divulgados pelo portal LeoDias, viralizaram nas redes sociais. Nos trechos, a influenciadora cobra uma postura do cantor em relação a outras mulheres, enquanto o pagodeiro reage com ofensas e pede que ela saia de sua vida. A conversa também é marcada por insinuações sobre uma possível infidelidade.
A veiculação do áudio atribuído ao casal deu o que falar nas redes sociais e levantou dúvidas sobre se o namoro seguia de pé. No entanto, como esta coluna descobriu, a discussão não é recente e, pelo menos até o momento, os dois seguem firmes no relacionamento.
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