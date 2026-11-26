Rayane Figliuzzi e Belo - Reprodução/Instagram

Rayane Figliuzzi e BeloReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2026 21:11 | Atualizado 26/11/2026 21:11

coluna Daniel Nascimento não dorme no ponto, descobrimos com exclusividade que Belo desistiu de alugar um imóvel para a companheira, ou seja, desistiu também de se separar.



Os áudios em questão fazem parte daquele período turbulento em que Belo estava querendo colocar um ponto-final no relacionamento. Na ocasião, inclusive, este colunista que vos fala chegou a revelar no “Fofocalizando”, do SBT, que o cantor estava à procura de um imóvel para acomodar a influenciadora. Belo buscava um apartamento de dois a três quartos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com aluguel entre R$ 10 mil e R$ 12 mil mensais. O dia foi agitado para o cantor Belo nesta quinta-feira (26). Com a divulgação de áudios de uma discussão entre o pagodeiro e sua namorada , Rayane Figliuzzi, muita gente ficou se perguntando se os dois ainda estão juntos. Mas, como anão dorme no ponto, descobrimos com exclusividade que Belo desistiu de alugar um imóvel para a companheira, ou seja, desistiu também de se separar.Os áudios em questão fazem parte daquele período turbulento em que Belo estava querendo colocar um ponto-final no relacionamento. Na ocasião, inclusive, este colunista que vos fala chegou a revelar no “Fofocalizando”, do SBT, que o cantor estava à procura de um imóvel para acomodar a influenciadora. Belo buscava um apartamento de dois a três quartos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com aluguel entre R$ 10 mil e R$ 12 mil mensais.

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Porém, isso faz parte do passado. A coluna descobriu que a decisão do cantor de não alugar mais o imóvel foi tomada há pouco mais de duas semanas. Inclusive, amigos da coluna contaram que, entre trancos e barrancos, Belo e Rayane se gostam. Ou seja, mesmo após as brigas, os dois seguem juntos.

Porém, isso faz parte do passado. A coluna descobriu que a decisão do cantor de não alugar mais o imóvel foi tomada há pouco mais de duas semanas. Inclusive, amigos da coluna contaram que, entre trancos e barrancos, Belo e Rayane se gostam. Ou seja, mesmo após as brigas, os dois seguem juntos.

Entenda a polêmica



O nome de Belo voltou aos holofotes após Gracyanne Barbosa abrir o jogo sobre o caráter do ex-marido e afirmar que chegou a ser ameaçada pelo cantor durante o relacionamento. Em entrevista inédita ao portal LeoDias, a musa fitness contou, entre outras coisas, que foi pressionada pelo pagodeiro, que teria dito que poderia “acabar” com ela.



Mas o pau quebrou mesmo após a entrevista, quando áudios atribuídos a Belo e Rayane, também divulgados pelo portal LeoDias, viralizaram nas redes sociais. Nos trechos, a influenciadora cobra uma postura do cantor em relação a outras mulheres, enquanto o pagodeiro reage com ofensas e pede que ela saia de sua vida. A conversa também é marcada por insinuações sobre uma possível infidelidade.



A veiculação do áudio atribuído ao casal deu o que falar nas redes sociais e levantou dúvidas sobre se o namoro seguia de pé. No entanto, como esta coluna descobriu, a discussão não é recente e, pelo menos até o momento, os dois seguem firmes no relacionamento.

