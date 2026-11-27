Tatiana Tiburcio abre o jogo sobre racismo e faz desabafo contundenteFoto: Marcelo Dias
Segundo a artista, mesmo nos momentos de descontração, a percepção sobre o preconceito exige atenção contínua. "Você pode estar sorrindo, estar brincando, mas você está atento. Porque essa mazela que se manifesta na estrutura da nossa sociedade está sempre à espreita de uma brecha para se apresentar. E se você está distraído, você toma uma pancada", dispara.
Na entrevista à revista, Tatiana também destaca que a postura firme de Rosa diante de figuras de poder, especialmente nos embates com Pilar, tem gerado identificação imediata e fortalecimento em quem acompanha a novela.
"As pessoas mostram para mim que elas se veem na Rosa e fazem pedidos revolucionários de reação em relação à Pilar, sabe? Esse enfrentamento, essa altivez, essa postura digna diante de quem detém o poder... É como se fosse a materialização do desejo dessas pessoas", completa.
A entrevista exclusiva integra a edição de novembro da Syve Brasil, que chega ao público neste domingo, 29 de novembro, com Tatiana Tiburcio estampando a capa digital. A publicação reúne conteúdos sobre celebridades, entretenimento, moda, beleza e lifestyle.
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