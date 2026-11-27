Tatiana Tiburcio abre o jogo sobre racismo e faz desabafo contundente - Foto: Marcelo Dias

Tatiana Tiburcio abre o jogo sobre racismo e faz desabafo contundenteFoto: Marcelo Dias

Publicado 27/11/2026 15:22 | Atualizado 27/11/2026 17:56

coluna Daniel Nascimento traz, em primeira mão, para vocês, um dos destaques da edição de novembro da Syve Brasil:

traz, em primeira mão, para vocês, um dos destaques da edição de novembro da Syve Brasil: Tatiana Tiburcio é a estrela da capa do mês e abriu o jogo sobre a exaustão provocada pelo racismo estrutural, a construção de sua imagem e a repercussão de seu trabalho no horário nobre.

"Uma frase que eu digo muito na minha intimidade é o quanto eu estou cansada. E é um cansaço que não é físico, é emocional. Quando você tem consciência disso, você anda sempre de prontidão para esse olhar enviesado, para se proteger. Isso nos coloca o tempo todo em estado de alerta. E isso cansa. Isso é muito desgastante", afirma Tatiana.



Segundo a artista, mesmo nos momentos de descontração, a percepção sobre o preconceito exige atenção contínua. "Você pode estar sorrindo, estar brincando, mas você está atento. Porque essa mazela que se manifesta na estrutura da nossa sociedade está sempre à espreita de uma brecha para se apresentar. E se você está distraído, você toma uma pancada", dispara.